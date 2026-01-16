झारखंड के पलामू में मुर्शिदाबाद के युवक की संदिग्ध मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

झारखंड के पलामू जिले में पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मुर्शिदाबाद में भारी बवाल मच गया है. युवक का शव फंदे से लटका मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. इसके विरोध में बेलडांगा इलाके में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया और टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया.

झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवक की मौत से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन शेख के रूप में हुई है. अलाउद्दीन बिश्रामपुर इलाके में काफी समय से फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता था और वहीं एक किराए के मकान में रहता था. गुरुवार को जब वह काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो मकान मालिक को संदेह हुआ. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि अलाउद्दीन का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ था. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नीचे उतारा और मामले की जानकारी उसके परिजनों को दी.

जैसे ही अलाउद्दीन का शव मुर्शिदाबाद के बेलडांगा स्थित उसके पैतृक गांव महेशपुर पहुँचा, इलाके में तनाव फैल गया. परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि अलाउद्दीन ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है. इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को पूरी तरह जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर नारेबाजी की, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. बेलडांगा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर तैनात है और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है.

पलामू की पुलिस अधीक्षक (SP) रिष्मा रमेशन ने इस घटना पर आधिकारिक बयान देते हुए बताया कि शुरुआती जांच और घटनास्थल की स्थिति को देखकर यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. हालांकि, पुलिस हर संभावित पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है. शव का पोस्टमार्टम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. मृतक के एक रिश्तेदार पास के ही पांडु इलाके में फेरी का काम करता था, उसी ने ही शव को स्वीकार किया और उसे अंतिम संस्कार के लिए बंगाल भेजा.

इस घटना ने एक बार फिर दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बंगाली भाषी होने के कारण अक्सर मजदूरों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है. प्रदर्शनकारी इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.