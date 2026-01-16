Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3076606
Zee Bihar JharkhandJH Palamu

झारखंड के पलामू में मुर्शिदाबाद के युवक की संदिग्ध मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

झारखंड के पलामू जिले के बिश्रामपुर में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन शेख का शव फंदे से लटका मिला. वह वहां फेरी लगाकर आजीविका चलाता था. इस संदिग्ध मौत के विरोध में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में ग्रामीणों ने एनएच 12 को जाम कर दिया और आगजनी की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:13 PM IST

Trending Photos

बिश्रामपुर में प्रवासी मजदूर की मौत पर बंगाल में उबाल
बिश्रामपुर में प्रवासी मजदूर की मौत पर बंगाल में उबाल

झारखंड के पलामू जिले में पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मुर्शिदाबाद में भारी बवाल मच गया है. युवक का शव फंदे से लटका मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. इसके विरोध में बेलडांगा इलाके में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया और टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया.

झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवक की मौत से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन शेख के रूप में हुई है. अलाउद्दीन बिश्रामपुर इलाके में काफी समय से फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता था और वहीं एक किराए के मकान में रहता था. गुरुवार को जब वह काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो मकान मालिक को संदेह हुआ. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि अलाउद्दीन का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ था. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नीचे उतारा और मामले की जानकारी उसके परिजनों को दी.

जैसे ही अलाउद्दीन का शव मुर्शिदाबाद के बेलडांगा स्थित उसके पैतृक गांव महेशपुर पहुँचा, इलाके में तनाव फैल गया. परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि अलाउद्दीन ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है. इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को पूरी तरह जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर नारेबाजी की, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. बेलडांगा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर तैनात है और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पलामू की पुलिस अधीक्षक (SP) रिष्मा रमेशन ने इस घटना पर आधिकारिक बयान देते हुए बताया कि शुरुआती जांच और घटनास्थल की स्थिति को देखकर यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. हालांकि, पुलिस हर संभावित पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है. शव का पोस्टमार्टम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. मृतक के एक रिश्तेदार पास के ही पांडु इलाके में फेरी का काम करता था, उसी ने ही शव को स्वीकार किया और उसे अंतिम संस्कार के लिए बंगाल भेजा.

ये भी पढ़ें- 17 साल के गोलू की तड़पकर मौत, लेकिन सड़क पर बिखरी मछलियों को बटोरने में मशगूल भीड़

इस घटना ने एक बार फिर दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बंगाली भाषी होने के कारण अक्सर मजदूरों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है. प्रदर्शनकारी इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

TAGS

Palamu newsJharkhand news

Trending news

Tejashwi Yadav
बजट सत्र के बाद यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, सदन से सड़क तक सरकार को घेरेगी RJD
Sitamarhi News
17 साल के गोलू की तड़पकर मौत, लेकिन सड़क पर बिखरी मछलियों को बटोरने में मशगूल भीड़
rohini acharya post
'इर्द-गिर्द बैठे 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का...', रोहिणी आचार्य का एक और X बम
CM Nitish Samriddhi Yatra
चनपटिया चीनी मिल चालू होगी, कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना
CM Nitish
'94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए...', समृद्धि यात्रा के दौरान बोले सीएम नीतीश
Bagaha Road Accident
रोजमर्रा की राह बनी मौत की वजह, बगहा में सड़क हादसे ने छीन लिया शिक्षक का जीवन
BJP president election
BJP President Election: पीएम मोदी, अमित शाह सहित 5708 वोटर चुनेंगे नया अध्यक्ष
Rabri Devi
आरोप तय किए जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचीं राबड़ी देवी
Ranchi News
ईडी ऑफिस में कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी एसएसपी की होगी
Ranchi police
ईडी अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक