पलामू टाइगर रिजर्व में जंगली हाथी की रहस्यमयी मौत से हड़कंप, वन विभाग ने शुरू की जांच

Jharkhand News: पलामू टाइगर रिजर्व के बुचीदाड़ी गांव के पास एक जंगली हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. हाथी की मौत संदिग्ध मानी जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है. लगातार घटती हाथियों की संख्या के बीच यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:46 PM IST

Jharkhand News:लातेहार के पलामू टाइगर रिजर्व स्थित बुचीदाड़ी गांव के पास एक जंगली हाथी का शव बरामद हुआ है. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. हालांकि हाथी की मौत कैसे हुई, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है. मृत हाथी के पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सकों की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है.

बुधवार को वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि बुचीदाड़ी गांव के पास धान के खेत के किनारे एक जंगली हाथी मृत अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही डिप्टी डायरेक्टर पी.के. जेना के निर्देश पर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी. डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो गई है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा.

बताया जा रहा है कि मृत पाया गया हाथी उस प्रजाति का था, जिसके दांत नहीं होते हैं. बेतला क्षेत्र में इस प्रकार के हाथी पाए जाते हैं. हालांकि हाथी की मौत कैसे हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन धान के खेत के पास हाथी का शव मिलने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

गौरतलब है कि झारखंड में हाथियों की संख्या लगातार घटती जा रही है. पिछले 8 वर्षों में झारखंड में हाथियों की संख्या में भारी कमी आई है. वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में हाथियों की संख्या 600 से अधिक थी, वहीं वर्ष 2025 में यह घटकर मात्र 217 रह गई. पलामू टाइगर रिजर्व और पूरे पलामू प्रमंडल में हाथियों की संख्या करीब 130 बताई जाती है. हाथियों की संख्या में लगातार गिरावट से वन विभाग भी चिंतित है.
इनपुट: संजीव कुमार गिरी

