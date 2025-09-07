Palamu News: भगवान गरीबी ना दे... तंगहाली से लाचार मां ने किया अपनी ममता का सौदा, ₹50 हजार में जिगर के टुकड़े को बेचा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2912039
Zee Bihar JharkhandJH Palamu

Palamu News: भगवान गरीबी ना दे... तंगहाली से लाचार मां ने किया अपनी ममता का सौदा, ₹50 हजार में जिगर के टुकड़े को बेचा

Palamu News: ओरिया पंचायत के लोटवा गांव निवासी रामचंद्र राम और उनकी पत्नी पिंकी देवी बेहद गरीब हैं. पिंकी देवी ने बीती 09 अगस्त को एक बच्चे को जन्म दिया था. बच्चे के जन्म के बाद वह बीमार पड़ गईं. इलाज के पैसे के लिए उन्हें अपने बच्चे को 50 हजार रुपये में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 07, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

मां द्वारा बेटे को बेचने का मामला
मां द्वारा बेटे को बेचने का मामला

Palamu A Mother Sold Her Baby: झारखंड के पलामू से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां गरीबी और तंगहाली से लाचार एक मां ने अपने जिगर को टुकड़े को सिर्फ 50 हजार में बेच दिया. बीमारी और पैसों के अभाव में महिला को अपना बच्चा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा. इस खबर के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और जिला उपायुक्त को कार्रवाई का आदेश दिया. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया. यह घटना ओरिया पंचायत के लोटवा गांव की है. बताया जा रहा है कि लोटवा गांव निवासी रामचंद्र राम और उनकी पत्नी पिंकी देवी बेहद गरीब हैं.

पिंकी देवी ने बीती 9 अगस्त को एक बेटे को जन्म दिया था. बेटे को जन्म देने के बाद पिंकी देवी बीमार पड़ गईं. उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे. इस कारण से उन्होंने अपने 2 सप्ताह के बच्चे को 50 हजार रुपये में चटकपुर निवासी करधणी पासवान के पास बेच दिया था. जानकारी के मुताबिक, पिंकी देवी के पहले से 2 बेटे और 2 बेटियां हैं. हाल में ही उसने पांचवी संतान को जन्म दिया था. गरीबी के कारण उन्होंने अपनी संतान का सौदा कर दिया. लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) की टीम भी मौके पर पहुंची और दंपती को भरोसा दिलाया कि वे बच्चे को वापस लाने और परिवार के बाकी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम करेंगे.

ये भी पढ़ें- Ranchi News: 3 साल में 500 से अधिक नेत्रदान, कई परिवारों की जिंदगी हुई रोशन

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि पिंकी देवी का विवाह 20 साल पहले यूपी के सोनभद्र में रामचंद्र राम से हुआ था, लेकिन गरीबी के कारण वो अपने मायके के पास से एक सार्वजनिक मंडप में आश्रय लेकर रहने लगी. परिवार की हालत इतनी बदतर है कि न इनके पास घर है और न जमीन. पीड़ित परिवार आधार कार्ड और राशन कार्ड से भी वंचित है, इसलिए किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा. पूरा परिवार कभी कमलकेडिया गाँव में झोपड़ी डालकर रहते थे, लेकिन बारिश में बह जाने के बाद मजबूरन अब लोटवा दुर्गा मंडप के एक सरकारी शेड में शरण लिए हुए हैं.

रिपोर्ट- श्रवण कुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Palamu news

Trending news

Palamu news
भगवान गरीबी ना दे... तंगहाली से लाचार मां ने ₹50 हजार में किया अपनी ममता का सौदा,
Jharkhand news
'बांग्लादेशी कहने वाले भाजपा की कब्र खोदूंगा..', मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान
Bhojpuri news
जहां पवन सिंह हो, वहां की चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता! अब आकृति नेगी को दिया ये ऑफर
Jehanabad news
31 अगस्त से लापता छात्र का पुलिस को अबतक नहीं मिला कोई सुराग, दर-दर भटक रहे परिजन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव को लेकर 10 सितंबर को दिल्ली में निर्वाचन आयोग की बैठक, पटना में हलचल तेज
Begusarai News
बेगूसरायः एक सप्ताह बाद कब्र से निकला शव, मृतक की पत्नी के बयान ने किया बड़ा खुलासा
bihar chunav 2025
महागठबंधन के साथ बिहार चुनाव लड़ेगी JMM-RLJP, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार
Jehanabad news
Jehanabad News: भाजपा कार्यकर्ताओं से नोकझोंक पर शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी
Gaya News
बोधगया में तिब्बती भिक्षुओं का कैंडल मार्च, चीन के अत्याचारों के खिलाफ उठी आवाज
Jamui News
जमुई में पुलिस पर हमला करने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार, 45 पर केस दर्ज
;