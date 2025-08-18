Palamu News: पलामू में कुख्यात गैंगस्टर डब्लू सिंह ने किया सरेंडर, झारखंड में पहली बार किसी सरगना ने किया आत्मसमर्पण

Gangster Dablu Singh Surrender: झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में कुख्यात गैंगस्टर डब्लू सिंह उर्फ गौतम कुमार सिंह ने पलामू पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है. आत्मसमर्पण करने कर पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने डब्लू सिंह को अपराध की दुनिया से लौटने पर बधाई दी. एसपी ने गैंगस्टर डब्लू सिंह के मुख्यधारा में आने पर स्वागत किया और फिर उसे न्यायालय में पेश कराया. बता दें कि झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब किस संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना ने पुलिस के समक्ष अपना हथियार डाल दिया है.

डब्लू सिंह का अपराधिक बैकग्राउंड

गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह मूल रूप से पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के फुलांग का रहने वाला है और 2006-07 के दौरान अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है. गैंगस्टर डब्लू सिंह का नेटवर्क पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और जमशेदपुर समेत कई इलाकों में फैला हुआ था. उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी के 35 से अधिक मामले दर्ज हैं. डब्लू सिंह को 2 हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा भी मिली है, लेकिन वो बेल पर जेल से बाहर था. इसी बीच 3 जून 2020 को मेदिनीनगर शहर में कुख्यात गैंगस्टर कुणाल सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें गैंगस्टर डब्लू सिंह गिरोह पर हत्या का लगा था, जिसके बाद से डब्लू सिंह लगातार फरार चल रहा था.

डब्लू सिंह ने क्या कहा?

इस मौरे पर गैंगस्टर डब्लू सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड पुलिस के नीति से प्रभावित होकर वो अपराध की दुनिया छोड़कर समाज मुख्यधारा में लौट रहे हैं. डब्लू सिंह ने अन्य अपराधियों से भी अपील करते हुए कहा कि वो भी अपराध की दुनिया को छोड़ दें और अमन चैन से समाज में रहें.

रिपोर्ट- श्रवण कुमार

