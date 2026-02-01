Palamu Crime: अंधविश्वास का खूनी खेल! डायन बिसाही के शक में एक परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या, पड़ोसी पर आरोप

Palamu Triple Murder: झारखंड के पलामू जिले से दिल को दहला देने वाली एक खबर सामने आई है. यहां अंधविश्वास के नाम पर एक परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई. घटना पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत आसेहार गांव की है. बताया जा रहा है कि यहां कुसड़ी इलाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई. मृतकों की पहचान विजय भुइंया, उनकी पत्नी हेवंती देवी और उनके बेटे छोटू भुइंया के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने टांगी जैसे धारदार हथियार से तीनों की बेरहमी से हत्या की. घटना में परिवार की 16 वर्षीय बेटी ममता कुमारी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल इलाज के लिए पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

घायल ममता कुमारी की हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है. प्रथम दृष्टया यह मामला डायन-बिसाही के शक से जुड़ा बताया जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, पड़ोसी रवींद्र भुइंया और प्रमोद भुइंया पर हत्या का आरोप है. घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही पांकी थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई.

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट- श्रवण कुमार