पलामू में राजद नेता की संदिग्ध मौत, खेत में मिला शव, गांव में तनाव का माहौल
झारखंड के पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र में राजद नेता जयशंकर ठाकुर का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया. परिजनों ने हत्या कर शव को जलाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने इसे वज्रपात से हुई मौत बताया, लेकिन ग्रामीणों ने इस आशंका को खारिज कर दिया. शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:07 PM IST

झारखंड के पलामू जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जयशंकर ठाकुर का शव खेत में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना पाटन थाना क्षेत्र के उताकी गांव की है. परिजनों का आरोप है कि 52 वर्षीय जयशंकर की हत्या कर उनके शव को एसिड से जलाने की कोशिश की गई.

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब साढ़े छह बजे जयशंकर ठाकुर रोज की तरह खेत की ओर टहलने निकले थे. लेकिन कई घंटे बाद भी घर वापस नहीं लौटे. परिजन चिंतित होकर उनकी खोजबीन करने लगे. खोज के दौरान गांव से आधा किलोमीटर दूर खेत में उनका शव पड़ा मिला. शव पर जलने के निशान भी पाए गए, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच की. थाना प्रभारी शशि शेखर पांडेय ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला वज्रपात से मौत का लग रहा है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही असली कारण स्पष्ट हो पाएगा. दूसरी ओर ग्रामीणों ने पुलिस की इस आशंका को खारिज कर दिया. उनका कहना है कि सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ था और कहीं भी वज्रपात नहीं हुआ.

घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी. मृतक जयशंकर ठाकुर के परिवार में तीन बेटे हैं, जिनमें से एक बाहर रहता है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

राजद के कई नेताओं ने जयशंकर ठाकुर की मौत पर गहरा शोक जताया है. उन्होंने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- वासेपुर में युवक की गला रेतकर हत्या, सेप्टिक टैंक से मिला शव

