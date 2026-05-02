BPSC AEDO Exam 2026: AEDO परीक्षा रद्द होने पर बिहार में सियासी घमासान, जानें क्या है पूरा मामला

AEDO Exam Cancelled: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तरफ से आयोजित AEDO परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. आयोग ने 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित सभी 9 पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया है. यह निर्णय परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य माध्यमों से नकल की कोशिश सामने आने के बाद लिया गया. आयोग ने साफ कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा.

मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 32 अभ्यर्थियों को भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. BPSC का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी निगरानी को मजबूत किया जाएगा.

परीक्षा रद्द होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. भाजपा की ओर से प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और AEDO परीक्षा रद्द होना सरकार की साफ नीयत का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त जांच, निगरानी और FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके.

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वहीं, राजद प्रवक्ता अरुण यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि NDA सरकार में परीक्षा और बहाली प्रक्रिया मजाक बन गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग हर परीक्षा में धांधली और पेपर लीक हो रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने में पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक परीक्षाओं को रद्द किया जाता रहेगा और कब एक सुरक्षित परीक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी.

इधर, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करती है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी है.

इस बीच छात्र नेता दिलीप कुमार ने दावा किया कि परीक्षा से पहले ही धांधली और सेटिंग की जानकारी दी गई थी. उन्होंने कहा कि ईमानदारी से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की मांग पर ही परीक्षा रद्द की गई है और कई जिलों में संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.

परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं, अब सभी की नजर आयोग के अगले कदम और नई परीक्षा तिथि पर टिकी है.

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