तेजस्वी से नाराजगी के बीच तेजप्रताप के उम्मीदवार को मिला मुकेश सहनी का समर्थन, राजनीति गरमाई

बिहार चुनाव के बीच सियासत ने एक और नया मोड़ ले लिया है. जहां एक ओर राजद नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव के बीच बातचीत तक बंद बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के करीबी माने जाने वाले वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सभी को हैरान कर दिया है. उन्होंने मोतिहारी के सुगौली विधानसभा सीट से तेजप्रताप यादव की पार्टी “जन शक्ति जनता दल” के उम्मीदवार श्यामकिशोर चौधरी को खुला समर्थन दे दिया है.

गुरुवार को सुगौली प्रखंड के आदर्श उच्च विद्यालय फुलवरिया में आयोजित चुनावी सभा में मुकेश सहनी ने श्यामकिशोर चौधरी के समर्थन में मंच साझा किया. सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा दिखा. सहनी के पहुंचने से सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश दिखा और नारेबाजी के बीच उन्होंने विपक्षी दल भाजपा पर तीखा हमला बोला.

अपने संबोधन में मुकेश सहनी ने कहा कि यह सीट पहले वीआईपी के खाते में थी, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद कई लोगों को लगा कि अब मुकाबला आसान हो गया है. सहनी ने कहा कि स्क्रूटनी के दौरान भी कुछ ताकतें इस सीट से वीआईपी को बाहर करने की कोशिश में थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि अब पूरा महागठबंधन एकजुट होकर जन शक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्यामकिशोर चौधरी के साथ खड़ा है.

मुकेश सहनी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि विपक्षी मतों का बिखराव भाजपा को मजबूत करेगा, इसलिए सभी लोगों को एकजुट होकर श्यामकिशोर चौधरी को जिताना होगा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए और जनता को एकजुट रहकर भाजपा को हराना चाहिए.

वीआईपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि महागठबंधन ने इस बार पहली बार किसी अतिपिछड़ा वर्ग (EBC) के नेता को उपमुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है. इसे उन्होंने सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया. सहनी ने कहा कि यह फैसला बिहार की राजनीति में नई मिसाल कायम करेगा और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का काम करेगा.

मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन के भीतर कुछ सीटों पर दो प्रत्याशी होने से भ्रम की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब यह स्थिति खत्म हो गई है. उन्होंने अपने प्रत्याशी को पीछे कर दिया है ताकि विपक्षी वोट बिखरें नहीं और महागठबंधन की एकजुटता बनी रहे. उन्होंने कहा कि अब सभी साथी दल एक साथ मिलकर सुगौली में जीत सुनिश्चित करेंगे.

तेजस्वी और तेजप्रताप के बीच चल रही राजनीतिक दूरी के बीच मुकेश सहनी का यह कदम कई मायनों में अहम माना जा रहा है. मुकेश सहनी लंबे समय से तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी रहे हैं, ऐसे में उनका तेजप्रताप की पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. इसे राजद परिवार के भीतर बढ़ते सियासी मतभेदों की एक और मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.

