बिहार में 10वीं-12वीं में फेल छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर किया जाएगा प्रमोट: शिक्षा मंत्री विजय चौधरी

Patna: बिहार में 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के पास होने को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है. शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो छात्र बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं, उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा. विजय चौधरी ने कहा, ' कक्षा दस और बारह के जो छात्र बोर्ड परीक्षा में दो विषयों में फेल हो गए हैं उन्हें 8 नंबर का ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा.'

मंत्री ने आगे कहा कि विभाग के इस कदम का लाभ राज्य के दो लाख छात्रों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं आयोजित कराई जा सकी है, ऐसे में विभाग ने ये कदम उठाने का विचार किया है.

Class 10 & Class 12 students who failed in 2 subjects will be given 8 marks as grace. With this, over 2 lakh students will be declared pass. The decision was taken because compartmental exams couldn't be conducted due to COVID: Bihar Education Min Vijay Kumar Chaudhary pic.twitter.com/xHC2PyjYty

— ANI (@ANI) June 19, 2021