हादसे में दोनों हाथ गंवाने के बाद भी 'तनु' ने नहीं मानी हार, इस तरह अपने सपने को कर रही साकार

Patna: बिहार की रहने वाली दिव्यांग लड़की तनु (Tanu Kumari) इन दिनों खबरों में छायी हुई है. दरअसल, एक हादसे में दोनों हाथ गंवाने वाली तनु ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और तमाम विपरीत परिस्थियों से लड़कर भी वह अपने सपने को साकार करने के लिए प्रयास कर रही है.

जानकारी के अनुसार, राजधानी पटना की रहने वाली तनु ने जब दोनों हाथ गंवाया तो उसने अपने पैर से ही कॉपी पर लिखने का प्रयास करना शुरू कर दिया. यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने दिव्यांग लड़की की हिम्मत व जज्बे को ध्यान में रखते हुए उसे 10वीं क्लाश में प्रमोट किया है.

Bihar | Tanu Kumari, a Patna-based girl, who lost both her hands in an accident in 2014, gets promoted to class 10

"After the accident, I slowly learned how to write with my feet. I also like to participate in sports and painting activities. I want to become a teacher," she says pic.twitter.com/UcGYyqTlAm

