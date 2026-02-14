सियासत और मोहब्बत: लालू-राबड़ी से लेकर तेजस्वी-राजश्री तक, ये हैं बिहार की 'शाही' प्रेम कहानियां

Bihar Leaders Love Stories: प्रेमी जोड़ों के लिए आज यानी 14 फरवरी का दिन काफी अहम होता है. वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी के दिनलोग अपने पार्टनर, क्रश या जिसे वो पसंद करते हैं, उनके प्रति अपना प्यार जताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. आज के दिन हम आपको बिहार के राजनेताओं की प्रेम-कहानियों से रूबरु कराने जा रहे हैं. इनमें नीतीश कुमार की सादगी भरी शादी से लेकर पप्पू यादव की रोमांटिक लव-स्टोरी तक शामिल है. इसमें लालू-राबड़ी से लेकर तेजस्वी-राजश्री तक, उनके प्रेम-समर्पण के किस्से हैं.

लालू यादव-राबड़ी देवीः वैलेंटाइन-डे पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के इश्क की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. दोनों का विवाह भले ही परिवार की मर्जी से हुआ हो, लेकिन शादी के बाद शुरू हुआ प्रेम आजतक बरकरार है. राबड़ी से शादी के बाद लालू यादव का भाग्योदय हुआ और वे बिहार की सियासत में शिखर तक पहुंचे. पत्नी के प्रति प्रेम और विश्वास का ही नतीजा था कि लालू ने जेल जाते वक्त राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाया था. वैलेंटाइन डे के मौके पर लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को फूल देना नहीं भूलते हैं.

नीतीश कुमार-मंजू कुमारी सिन्हाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा की प्रेम कहानी का अंत 2007 में हो गया था. दोनों जीवन में जब तक साथ रहे, उनकी जोड़ी बेमिसाल रही. सीएम नीतीश कुमार ने 70 के दशक में इंटरकास्ट मैरिज की थी. नीतीश कुमार ओबीसी समुदाय से हैं, जबकि उनकी पत्नी मंजू सिन्हा कायस्थ थीं. साल 2007 में मंजू सिन्हा का निधन हो गया था. दोनों के एक बेटा (निशांत कुमार) है. पत्नी के निधन पर नीतीश कुमार उनकी अर्थी उठाने से लेकर चिता को मुखाग्नि देने तक लगातार रोते रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

रामविलास पासवान-रीना पासवानः दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली शादी महज 7-8 साल की उम्र में राजकुमारी देवी के साथ हो गई थी. घरवालों की मर्जी से कराई गई इस शादी में रामविलास का दिल नहीं लगा. दिल्ली की सियासत के दौरान उनकी मुलाकात वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर गुरुबचन सिंह की बेटी अविनाश कौर (बदला हुआ नाम रीना पासवान) से हुई और पहली मुलाकात में ही उनको दिल दे बैठे. 1983 में दोनों ने बड़ी सादगी से शादी कर ली. साल 1982 में बेटे चिराग का जन्म हुआ.

शाहनवाज हुसैन-रेणु शर्माः बिहार भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा की लव स्टोरी भी काफी वायरल होती है. साल 1986 में दिल्ली के पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज में दोनों एक-दूजे से मिले थे. कॉलेज का इश्क परवान चढ़ा तो मजहब दीवार बनकर खड़ी हो गया. दोनों ने शादी का वादा तो किया, लेकिन परिवार वालों की रजामंदी से. घरवालों को मनाने में पूरे 9 साल लग गए, इसके बाद कहीं जाकर शादी हुई. आज दोनों के आदिल और अरबाज दो बेटे हैं.

पप्पू यादव-रंजीत रंजनः पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन की प्रेम कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. रंजीत एक टेनिस खिलाड़ी थीं. पप्पू यादव ने उन्हें एक फोटो एलबम में देखा था. जिसके बाद वह उन्हें पसंद करने लगे थे. कहते हैं कि जब रंजीत रंजन ने पप्पू यादव के प्रपोजल को ठुकरा दिया, तो पप्पू यादव ने गुस्से में नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की थी. PMCH में इलाज के बाद ना सिर्फ उनकी जान बची, बल्कि उन्हें अपना प्यार भी मिला.

तेजस्वी यादव-राजश्रीः लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजश्री (रेचल गोडिन्हो) का प्यार बचपन का है. कहते हैं कि तेजस्वी जब छठी क्लास में दिल्ली के आरके पुरम में स्थित DPS स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहां राजश्री भी पढ़ती थीं. दोनों जल्द ही दोस्त बन गए थे. राजश्री का परिवार हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन दिल्ली में शिफ्ट हो गया था. समय के साथ उनका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया. तेजस्वी ने क्रिकेट छोड़कर राजनीति में अपना करियर बनाया तो वहीं राजश्री एयरहोस्टेस बन गईं. राजनीति में व्यस्त रहने के बावजूद तेजस्वी अक्सर रेचल से मिलने दिल्ली आते-जाते रहते थे. 9 दिसंबर 2021 को दोनों ने हिंदू विधि-विधान से शादी कर ली. आज दोनों की दो संताने (एक बेटी, एक बेटा) है.