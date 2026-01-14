Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3073700
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड आवास छीनने के बाद CM नीतीश ने अपने 'मंत्रियों' को दिए 2-2 बंगले! RJD भड़की

Bihar Government Bungalow Politics: बिहार सरकार ने हाल ही में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को शिफ्ट करने का आदेश दिया था, वहीं सीएम नीतीश कुमार ने अब अपने मंत्रियों और कुछ चुनिंदा विधायकों को दो-दो आवास देने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले का राजद पार्टी ने कड़ा विरोध किया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 14, 2026, 07:34 AM IST

Trending Photos

सीएम नीतीश कुमार-सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार-सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

Bihar Government Bungalow: बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों 'सरकारी बंगला' का मुद्दा काफी छाया हुआ है. नीतीश सरकार ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को बदल दिया. राबड़ी देवी पिछले 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रही थीं, लेकिन अब सरकार ने इसे बदलकर उन्हें 30 हॉर्डिंग्स रोड वाला बंगला अलॉट किया है. शुरुआत ने राजद ने बंगला खाली करने से इनकार किया था, लेकिन बाद में लालू परिवार ने राबड़ी आवास खाली करने की कार्रवाई शुरू कर दी. यह मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि अब सरकार ने अपने मंत्रियों और कुछ चुनिंदा विधायकों को 2-2 बंगले रखने का नियम बना दिया है. सरकार के इस फैसले पर सियासी जानकारों का कहना है कि जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है, उन्हें खुश करने के लिए सरकारी बंगला दिया जा रहा है.

मंगलवार (13 जनवरी) को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय पूल से बंगला देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है. सरकार के इस फैसले से बिहार विधान मंडल के वरिष्ठ सदस्यों को भी सरकारी बंगला देने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, इस आवास के लिए विधायकों को किराया देना होगा. इसके साथ ही बिहार सरकार के सभी मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को अब 2-2 सरकारी आवास रखने का अधिकार मिल गया है. भवन निर्माण विभाग की ओर से मंत्रियों को अब केंद्रीय पूल से आवंटित आवास के अलावा एक और आवास मिलेगा. 

ये भी पढ़ें- तेजप्रताप यादव के भोज में खूब जमेगा रंग, जब दही-चूड़ा गयाजी के तिलकुट का होगा स्वाद

Add Zee News as a Preferred Source

एनडीए सरकार के इस फैसले से राजद भड़क गई है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर मंत्रियों को 2-2 आवास क्यों चाहिए? उन्होंने कहा कि मंत्रियों को सरकारी कामकाज के लिए पहले से ही आवास दिया जाता है. विधायकों को भी विधाई कार्य के लिए एक आवास मिलता है. ऐसे में क्या काम छूट रहा है कि दूसरे आवास की जरूरत है? उन्होंने कहा कि एनडीए के राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों को पटना में आवास मिला हुआ है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है. राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला अनर्गल, अनुचित और अनैतिक है. सरकार ने यह फैसला तब लिया गया है जब राबड़ी देवी को आवंटित बंगले को लेकर सियासत तेज है. लिहाजा, इस फैसले पर अभी और सियासत देखने को मिल सकती है.

TAGS

nitish kumarRabri Devi Bungalow

Trending news

Begusarai News
तेल टैंकर से टकराई पुलिस की गाड़ी, भीषण टक्कर में 3 पुलिसकर्मी घायल, हालत गंभीर
nitish kumar
राबड़ी आवास छीनने के बाद CM नीतीश ने अपने 'मंत्रियों' को दिए 2-2 बंगले! RJD भड़की
Muzaffarpur News
अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ने वाला पिता गिरफ्तार, 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा
muzaffarpur court news
बिहार की बेटियों पर टिप्पणी पड़ी भारी! भाजपा मंत्री के पति को कोर्ट का नोटिस
Tej Pratap Yadav
तेजप्रताप यादव के भोज में खूब जमेगा रंग, जब दही-चूड़ा गयाजी के तिलकुट का होगा स्वाद
Darbhanga Raj
इस एक अकेले राजा ने दिया था भारत-चीन युद्ध में 600 किलो सोना और 3 एयरक्रॉफ्ट दान
Nitish Kumar Samriddhi Yatra
समृद्धि यात्रा से जगी नई आस: क्या इस बार बगहा को राजस्व जिला बनाएंगे CM नीतीश कुमार?
Tej Pratap Yadav
दही-चूड़ा भोज का भाई तेजस्वी को दिया न्योता, परिवार संग दिखे तेज प्रताप यादव
Bihar News
मधुमक्खी पालन से रोजगार की बौछार, समृद्ध हो रहा बिहार, एक क्लिक में पढ़ें रिपोर्ट
Hockey Mahakumbh
राजगीर में हॉकी महाकुंभ, पिंक बस अब पूरी तरह महिला शक्ति के भरोसे