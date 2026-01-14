Bihar Politics: राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड आवास छीनने के बाद CM नीतीश ने अपने 'मंत्रियों' को दिए 2-2 बंगले! RJD भड़की

Bihar Government Bungalow: बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों 'सरकारी बंगला' का मुद्दा काफी छाया हुआ है. नीतीश सरकार ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को बदल दिया. राबड़ी देवी पिछले 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रही थीं, लेकिन अब सरकार ने इसे बदलकर उन्हें 30 हॉर्डिंग्स रोड वाला बंगला अलॉट किया है. शुरुआत ने राजद ने बंगला खाली करने से इनकार किया था, लेकिन बाद में लालू परिवार ने राबड़ी आवास खाली करने की कार्रवाई शुरू कर दी. यह मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि अब सरकार ने अपने मंत्रियों और कुछ चुनिंदा विधायकों को 2-2 बंगले रखने का नियम बना दिया है. सरकार के इस फैसले पर सियासी जानकारों का कहना है कि जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है, उन्हें खुश करने के लिए सरकारी बंगला दिया जा रहा है.

मंगलवार (13 जनवरी) को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय पूल से बंगला देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है. सरकार के इस फैसले से बिहार विधान मंडल के वरिष्ठ सदस्यों को भी सरकारी बंगला देने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, इस आवास के लिए विधायकों को किराया देना होगा. इसके साथ ही बिहार सरकार के सभी मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को अब 2-2 सरकारी आवास रखने का अधिकार मिल गया है. भवन निर्माण विभाग की ओर से मंत्रियों को अब केंद्रीय पूल से आवंटित आवास के अलावा एक और आवास मिलेगा.

एनडीए सरकार के इस फैसले से राजद भड़क गई है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर मंत्रियों को 2-2 आवास क्यों चाहिए? उन्होंने कहा कि मंत्रियों को सरकारी कामकाज के लिए पहले से ही आवास दिया जाता है. विधायकों को भी विधाई कार्य के लिए एक आवास मिलता है. ऐसे में क्या काम छूट रहा है कि दूसरे आवास की जरूरत है? उन्होंने कहा कि एनडीए के राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों को पटना में आवास मिला हुआ है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है. राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला अनर्गल, अनुचित और अनैतिक है. सरकार ने यह फैसला तब लिया गया है जब राबड़ी देवी को आवंटित बंगले को लेकर सियासत तेज है. लिहाजा, इस फैसले पर अभी और सियासत देखने को मिल सकती है.