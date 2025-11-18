Bihar New Government: 'JDU को हर हाल में चाहिए स्पीकर पद...', कांग्रेस प्रवक्ता के दावे से सियासी पारा चढ़ा

Bihar New Government Formation: बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है. पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं. नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद में कौन-कौन शामिल होगा, इसको लेकर मंथन जारी है. इस बीच कांग्रेस ने जेडीयू और बीजेपी में स्पीकर पद को लेकर खींचतान का दावा किया है. बिहार कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि बीजेपी ने पहले की तरह अपने चाल और चरित्र को दिखाने का काम बिहार में शुरू कर दिया है.

उन्होंने आगे कहा कि जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ लिए, लेकिन अब उनके विधानसभा अध्यक्ष पद और उसके बाद सीएम पद के लिए भी सवाल आएगा. अभी मुख्यमंत्री की भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पिछली बार जेडीयू के विधायकों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष बना था. इस बार जेडीयू हर हाल में विधानसभा अध्यक्ष का पद लेना चाहती है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अब जेडीयू का कहना है कि विधान परिषद में बीजेपी के सभापति हैं तो विधानसभा में अध्यक्ष जेडीयू का होना चाहिए.

स्पीकर के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी दोनों दलों की ओर से दावेदारी चल रही है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से डील कर रहे हैं. वे बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं. बता दें कि मौजूदा विधानसभा में तीन बार स्पीकर बदल चुके हैं. फिलहाल यह पद बीजेपी के नंदकिशोर यादव के पास है. इससे पहले जेडीयू और राजद के बीच गठबंधन के वक्त स्पीकर पद राजद के अवध बिहारी चौधरी के पास था. उससे पहले बीजेपी के विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे.