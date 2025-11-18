Bihar Police Constable PET 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल PET शेड्यूल जारी, इस दिन से मिलेंगे एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

Bihar Police Constable PET 2025 Schedule: बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने आखिरकार फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. लंबे समय से फिजिकल परीक्षाओं की तारीखों को लेकर असमंजस था, लेकिन अब बोर्ड ने साफ कर दिया है कि PET की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू होगी. परीक्षाएं पटना के गर्दनीबाग स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल) में आयोजित की जाएंगी.

ऑनलाइन मिलेगा PET से जुड़ा पूरा विवरण

फिजिकल परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र की जानकारी 25 नवंबर 2025 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा, क्योंकि इसे डाक से नहीं भेजा जाएगा. बोर्ड ने यह भी बताया कि कई उम्मीदवार तकनीकी कारणों से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें 12 और 13 दिसंबर को बोर्ड कार्यालय पहुंचकर एडमिट कार्ड प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है.

बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 19,838 पदों के साथ-साथ कई अन्य विभागों की प्रक्रियाएं भी चुनाव के बाद फिर से तेज हो गई हैं. कुल 25,847 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. इसमें शामिल हैं:

कांस्टेबल: 19,838 पद

कक्षपाल: 2417 पद

मद्य निषेध सिपाही: 1603 पद

चलंत दस्ता सिपाही: 108 पद

परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक: 33 पद

सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक): 25 पद

वन रेंज ऑफिसर: 24 पद

इन सभी भर्तियों के अलग-अलग चरण वर्तमान में प्रगति पर हैं. मार्च में आवेदन शुरू होने के बाद इस भर्ती ने रिकॉर्ड तोड़ रुचि देखी. कुल 16.73 लाख आवेदन आए और छह चरणों में हुई लिखित परीक्षा में 13.30 लाख अभ्यर्थी बैठे. लिखित परीक्षा के नतीजों के आधार पर 99,690 उम्मीदवार PET के लिए चयनित किए गए हैं. अब PET इस भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण चरण साबित होगा और इसे पास किए बिना चयन आगे नहीं बढ़ेगा.

फिजिकल टेस्ट के साथ दस्तावेज सत्यापन भी

CSBC ने बताया कि PET के दौरान ही दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. इसके लिए अलग से कोई तिथि नहीं दी जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र और उनकी फोटोकॉपी साथ लेकर पहुंचना होगा. PET में दौड़, हाई जंप और शॉट पुट जैसे अभ्यास शामिल होंगे, जिनका प्रदर्शन ही चयन का आधार होगा.

कक्षपाल और अन्य पदों की प्रक्रिया जारी

कक्षपाल, चलंत दस्ता और मद्य निषेध सिपाही के 4128 पदों के आवेदन की जांच प्रक्रिया चल रही है. इन पदों पर लिखित परीक्षा के बाद पांच गुना उम्मीदवारों को PET के लिए बुलाया जाएगा. भूतपूर्व सैनिक और गृहरक्षक कोटा के कक्षपालों की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर पूरी होगी.

PET शेड्यूल ऐसे चेक करें

ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in खोलें

Bihar Police सेक्शन में जाएं

PET Schedule/Admit Card लिंक पर क्लिक करें

रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें

आपका PET केंद्र, तारीख और समय स्क्रीन पर दिख जाएगा