वापसी के लिए भी दी गई सुविधा

24 जून को परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की वापसी के लिए इन ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. इस दिन बख्तियारपुर-राजगीर, किऊल-गया, राजगीर-बख्तियारपुर, नवादा-जमुई, बक्सर-दानापुर, जमुई-पटना जंक्शन और गया-किऊल रूट पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. परीक्षा के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और दबाव को देखते हुए रेलवे का ये फैसला सराहनीय है. परीक्षा के दौरान इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से अभ्यर्थी समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकेंगे. साथ ही, परीक्षा के बाद सुरक्षित और आसानी से घर वापस लौट सकेंगे.