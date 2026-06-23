राज्य चुनें
बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. दानापुर रेल मंडल ने 23 (मंगलवार) और 24 (बुधवार) जून को कुल 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है. बता दें कि रेलवे के इस पहल का मुख्य उद्देश्य परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और परीक्षा के बाद वापस अपने गंतव्य तक लौटने में अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाइयों को कम करना है.
23 जून को चलेंगी ये ट्रेनें
इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से पटना, पाटलिपुत्र, दानापुर, बक्सर, बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, जमुई, किऊल, गया, सिवान, बेतिया, सासाराम और आरा जैसे प्रमुख स्टेशनों को आपस में जोड़ा गया है. 23 जून को मुख्य रूप से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए ट्रेनें चलाई गई हैं. इनमें पाटलिपुत्र से सासाराम, पटना जंक्शन से भभुआ रोड, पटना से बेतिया, पाटलिपुत्र से पटना, दानापुर से आरा और पटना जंक्शन से सिवान के बीच ट्रेनें शामिल हैं. इन ट्रेनों का प्रस्थान समय रात 8:00 बजे से 11:00 बजे के बीच रखा गया है.
वापसी के लिए भी दी गई सुविधा
24 जून को परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की वापसी के लिए इन ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. इस दिन बख्तियारपुर-राजगीर, किऊल-गया, राजगीर-बख्तियारपुर, नवादा-जमुई, बक्सर-दानापुर, जमुई-पटना जंक्शन और गया-किऊल रूट पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. परीक्षा के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और दबाव को देखते हुए रेलवे का ये फैसला सराहनीय है. परीक्षा के दौरान इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से अभ्यर्थी समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकेंगे. साथ ही, परीक्षा के बाद सुरक्षित और आसानी से घर वापस लौट सकेंगे.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!