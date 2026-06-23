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बिहार पुलिस अभ्यर्थियों को बड़ी राहत; रेलवे चला रहा 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें, रूट और टाइमिंग यहां देखें

बिहार पुलिस अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. 24 जून को होने वाली परीक्षा के लिए रेलवे ने 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है. अगर आप रूट और टाइमिंग जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं.

Written ByRanjana Dubey
Published: Jun 23, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:01 AM IST
बिहार पुलिस अभ्यर्थियों को बड़ी राहत; रेलवे चला रहा 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें, रूट और टाइमिंग यहां देखें
Image Credit: AI Generated image

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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