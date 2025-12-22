Advertisement
Nitin Nabin Patna Visit: बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन कल आ रहे पटना, पुलिस-प्रशासन ने ट्रैफिक में कर दिया बड़ा बदलाव

Traffic Police Issued Advisory In Patna: बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष के रोड शो को लेकर पुलिस-प्रशासन भी सतर्क हो गया है और पटना प्रशासन ने ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया है. पटेल गोलम्बर से एयरपोर्ट तक सभी प्रकार के वाहनों का पार्किंग वर्जित रहेगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:44 AM IST

नितिन नबीन (फाइल फोटो)
Nitin Nabin Patna Road Show: बिहार बीजेपी के लिए कल यानी मंगलवार (23 दिसंबर) का दिन काफी अहम होने वाला है. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन मंगलवार को पहली बार बिहार आ रहे हैं. पार्टी की ओर से पटना एयरपोर्ट पर ही उनके भव्य की स्वागत की तैयारी की जा रही है. इसके बाद एयरपोर्ट से लेकर मिलर हाई स्कूल मैदान तक एक रोड शो निकाला जाएगा. जानकारी के मुताबिक, दोपहर 12:30 बजे पटना हवाई अड्डा पर नितिन नबीन के पहुंचते ही स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत होगी. बिहार भाजपा इसे भव्य बनाने की तैयारी में है. नितिन नबीन के स्वागत में एक दर्जन से अधिक हाथी और घोड़े, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार, ढोल-नगाड़े और सांस्कृतिक झांकियां शामिल रहेंगी. हजारों की संख्या में बाइक सवार काफिले के आगे-आगे चलेंगे, जो इस रोड शो को ऐतिहासिक रूप देंगे.

बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष के रोड शो को लेकर पुलिस-प्रशासन भी सतर्क हो गया है और पटना प्रशासन ने ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया है. मंगलवार को जिला परिवहन कार्यालय से दक्षिण की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन जिला परिवहन कार्यालय-टमटम पड़ाव-फुलवारी शरीफ होते हुये अपने गंतव्य स्थल की ओर जा सकेगें. जिला परिवहन कार्यालय से उत्तर की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन जिला परिवहन कार्यालय-जगदेव पथ होते हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर जा सकेंगे. पटेल गोलम्बर से एयरपोर्ट तक सभी प्रकार के वाहनों का पार्किंग वर्जित रहेगा. इसे सख्ती से अनुपालन कराई जाएगी. 

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना को भगवामय बनाया

कार्यकारी अध्यक्ष के आगमन से उत्साहित बिहार भाजपा के कार्यकर्ता पूरी राजधानी को सजाने में जुटे हैं. पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय और मिलर स्कूल मैदान तक पूरा मार्ग भगवा झंडों, बैनर और पोस्टरों से सजा हुआ है. पटना के प्रमुख चौक-चौराहों पर विशाल स्वागत मंच बनाए गए हैं, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका जोरदार अभिनंदन करेंगे. पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट पर उनके आगमन के साथ ही फूलों की बारिश की जाएगी और एक दर्जन से अधिक हाथी और घोड़े शोभायात्रा का हिस्सा बनेंगे. रोड शो के दौरान जगह-जगह ढोल-नगाड़ों की गूंज और नारों के बीच कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे.

