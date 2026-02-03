बिहार में नौकरियों की बहार! BPSC ने जारी किया साल 2026 का कैलेंडर, जानें कब होगी 72वीं सिविल सेवा और न्यायिक सेवा परीक्षा

BPSC 2026 Exam Calendar: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का विस्तृत परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें सिविल सेवा, शिक्षक, न्यायिक सेवा, तकनीकी पदों समेत कुल 50 से अधिक भर्तियों की संभावित परीक्षा तिथियों, परिणाम और साक्षात्कार का ब्योरा दिया गया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये सभी तिथियां अस्थायी हैं और जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव किया जा सकता है. यह कैलेंडर अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा और उन्हें अपनी तैयारी योजनाओं को समयानुसार व्यवस्थित करने में मदद करेगा.

प्रमुख परीक्षाओं की संभावित तिथियां

विशेष रूप से, 72वीं CCE (Combined Competitive Examination) की प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है, जबकि 33वीं न्यायिक सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 30 मई 2026 को संभावित है. इसके अलावा, APO (Assistant Prosecution Officer) परीक्षा 15 जुलाई 2026 को आयोजित होने की संभावना है. इसके साथ ही BPSC द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में अन्य तकनीकी, प्रशासनिक और शिक्षक पदों की परीक्षाओं का विस्तृत विवरण शामिल है. यह परीक्षा कैलेंडर छात्रों और प्रतियोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे अपनी तैयारी को समयानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 का कल से आगाज, 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

Add Zee News as a Preferred Source

शिक्षा क्षेत्र में बड़ी भर्तियों का अवसर

साल 2026 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अलावा विशेष शिक्षक (7279 पद), सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (935 पद) समेत कई बड़ी भर्तियों की परीक्षाएं भी आयोजित होंगी. इससे शिक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे और अभ्यर्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा.

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

BPSC ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा कैलेंडर को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी समयानुसार सुनिश्चित करें. आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि परीक्षा तिथियों में बदलाव होने पर आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी की जाएगी. इस कैलेंडर से सभी उम्मीदवार अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं और 2026 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को व्यवस्थित कर सकते हैं.

रिपोर्ट: निषेद