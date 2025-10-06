Bihar Chunav Date: पहले चरण में बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और भोजपुर में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट

Bihar Chunav Date: चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. 6 नवंबर को पहले तो 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज में बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय में चुनाव 6 नवंबर को होगी.

भारत निर्वाचन आयोग ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यह चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा, जिसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे. चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही, पूरे बिहार राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इसका मतलब है कि अब राज्य सरकार कोई नई नीति या योजना की घोषणा नहीं कर पाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे. सभी राजनीतिक दलों को अब चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा.

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. मतदान समाप्त होने के बाद, वोटों की गिनती एक ही दिन 14 नवंबर को होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. राजनीतिक गलियारों में अब से ही गहमागहमी बढ़ गई है.

पहले चरण के मतदान में, जो कि 6 नवंबर को होना है, बिहार के कई महत्वपूर्ण जिलों की विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएँगे. जिन जिलों में पहले चरण में चुनाव होंगे उनमें बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, और लखीसराय भी शामिल हैं. इन जिलों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. स्थानीय प्रशासन ने भी कमर कस ली है और वे चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की तैयारी में हैं.

