Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2950330
Zee Bihar JharkhandBH lakhisarai

Bihar Chunav Date: पहले चरण में बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और भोजपुर में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट

Bihar Chunav Date Announcement: चुनाव आयोग ने सोमवार यानी 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. तारीखों की ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 06, 2025, 06:22 PM IST

Trending Photos

बिहार चुनाव तिथि की घोषणा
बिहार चुनाव तिथि की घोषणा

Bihar Chunav Date: चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. 6 नवंबर को पहले तो 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज में बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय में चुनाव 6 नवंबर को होगी.

भारत निर्वाचन आयोग ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यह चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा, जिसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे. चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही, पूरे बिहार राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इसका मतलब है कि अब राज्य सरकार कोई नई नीति या योजना की घोषणा नहीं कर पाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे. सभी राजनीतिक दलों को अब चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा.

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. मतदान समाप्त होने के बाद, वोटों की गिनती एक ही दिन 14 नवंबर को होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. राजनीतिक गलियारों में अब से ही गहमागहमी बढ़ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले चरण के मतदान में, जो कि 6 नवंबर को होना है, बिहार के कई महत्वपूर्ण जिलों की विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएँगे. जिन जिलों में पहले चरण में चुनाव होंगे उनमें बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, और लखीसराय भी शामिल हैं. इन जिलों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. स्थानीय प्रशासन ने भी कमर कस ली है और वे चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की तैयारी में हैं.

ये भी पढ़ें- पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर सहित इन जिलों में होगा मतदान? दूसरे चरण यहां वोटिंग

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Bihar Election Dates 2025

Trending news

bihar chunav 2025
पहले चरण की सभी 121 सीटें यहां देखिए, यहां जानें आपकी विधानसभा में कब पड़ेंगे वोट?
bihar chunav 2025
Bihar Chunav Date: नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट
bihar chunav 2025
औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर के लोग कब दे सकेंगे वोट, जानें यहां
Bihar Election 2025
दूसरे चरण में इन 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, क्या आपकी विधानसभा का नाम भी है शामिल
bihar chunav 2025
पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में मतदान का डेट यहां जानें
bihar chunav 2025
पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में 6 नवंबर को वोट
bihar chunav 2025
बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज में जानें कब होगा मतदान
bihar chunav 2025
बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और भोजपुर में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट
bihar chunav 2025
मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर में 6 नवंबर को होंगे मतदान
Bihar Election 2025
पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर सहित इन जिलों में होगा मतदान? दूसरे चरण यहां वोटिंग
;