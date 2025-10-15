Advertisement
LJPR Candidate List: गोविंदगंज से राजू तिवारी और ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, चिराग पासवान ने जारी की 14 प्रत्याशियों की पहली सूची

Chirag Paswan LJPR First Candidate List: एनडीए के लिहाज से बुधवार का दिन अच्छा रहा. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि सीटों की किचकिच से आगे आकर भाजपा, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की. भाजपा ने तो बुधवार को दूसरी लिस्ट जारी की. 

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:59 PM IST

चिराग पासवान, लोजपा (रामविलास) प्रमुख (File Photo)
Chirag Paswan LJPR First Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली सूची में कुल 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को गोविंदगंज से प्रत्याशी बनाया है, तो सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह, दरौली से विष्णुदेव पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल और साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार को मौका दिया गया है. 

बखरी से संजय कुमार, परबत्ता से बाबूलाल शौर्य, नाथनगर से मिथुन कुमार, पालीगंज से सुनील कुमार, ब्रह्मपुर से हुलास पांडेय और डेहरी से राजीव रंजन सिंह लोजपा रामविलास का टिकट लेने में कामयाब रहे हैं. इसके अलावा, बलरामपुर से संगीता देवी, मखदुमपुर से रानी कुमारी और ओबरा से प्रकाशचंद्र को भी चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से टिकट दिया है.

इससे पहले, बुधवार को भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी तो दूसरी ओर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपने हिस्से की सभी 6 सीटों पर पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. भाजपा ने पहली लिस्ट में 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था. 

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीट शेयरिंग का ऐलान किया था. इसके तहत जेडीयू और भाजपा 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लोजपा (रामविलास) 29 सीटों पर तो हम और रालोमो को छह-छह सीटें मिली हैं. 

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण में 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी.

