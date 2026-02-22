Advertisement
50 लाख का इनाम और सीएम का आशीर्वाद: U19 वर्ल्ड चैंपियन वैभव सूर्यवंशी का पटना में भव्य स्वागत

Vaibhav Suryavanshi: बिहार सरकार की तरफ से वैभव सूर्यवंशी को पचास लाख रुपये का चेक देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया. यह सम्मान 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इंग्लैंड के खिलाफ U19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन की तूफानी पारी खेलने पर किया गया.

Feb 22, 2026

नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रुपये दिए
Patna News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को 22 फरवरी, 2026 दिन रविवार को खुद 50 लाख रुपये का चेक और अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया. युवा स्टार को बधाई देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने भारत की जीत में उनके अहम रोल की तारीफ की. साथ ही उन्हें भारतीय क्रिकेट के लिए कड़ी मेहनत और टैलेंट की मिसाल बताया. इस दौरान सीएम ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने बिहार को गर्व महसूस कराया है. राज्य और देश के लिए चमकते रहें. साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने चल रहे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के बीच सरकार की पूरी मदद का वादा किया.

प्रेरणा देने वाले शब्द और उज्ज्वल भविष्य
सीएम नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को सीनियर टीम में नए माइलस्टोन सेट करते हुए देखा और बिहार की वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं और एथलीट मदद के लिए कोशिशों पर जोर दिया. उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा के तौर पर इस होनहार खिलाड़ी की तारीफ की और उनकी लगातार सफलता की कामना की. सूर्यवंशी के पिता संजीव, भाई उज्ज्वल और अन्य लोगों ने भी खुशी मनाई.

वैभव सूर्यवंशी के स्वागत समारोह में ये रहे खास मेहमान
बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रेयसी सिंह, वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) के राकेश तिवारी और सीनियर अधिकारी शामिल हुए.

इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी धमाकेदार पारी
क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने 6 फरवरी, 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इंग्लैंड के खिलाफ U19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन की तूफानी पारी खेलकर धूम मचा दी थी. उनकी धमाकेदार पारी में 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे.

