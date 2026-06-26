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'आपातकाल: सत्ता की बर्बरता, औपनिवेशिक मानसिकता और लोकतंत्र की सबसे बड़ी चेतावनी'

कांग्रेस का गठन ब्रिटिश शासनकाल में हुआ. इतिहासकार इस बात पर अलग-अलग मत रखते हैं कि उसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश प्रशासन की क्या भूमिका थी, लेकिन यह निर्विवाद है कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण कांग्रेस के भीतर सत्ता-केंद्रित राजनीति मजबूत होती गई. 1975 का आपातकाल उसी मानसिकता की चरम अभिव्यक्ति था.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 26, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:41 PM IST
'आपातकाल: सत्ता की बर्बरता, औपनिवेशिक मानसिकता और लोकतंत्र की सबसे बड़ी चेतावनी'
Image Credit: (File Photo) डॉ. संतोष कुमार सुमन

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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