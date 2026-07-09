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रांची में बनेगा 100 एकड़ का IT पार्क, झारखंड में 1 लाख युवाओं को मिलेंगे AI रोजगार

Bihar News: बिहार सरकार की तरफ से पेश इस विजन का उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी, त्वरित, जवाबदेह और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करना है

Edited By:Shailendra
Published: Jul 09, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:50 PM IST
रांची में बनेगा 100 एकड़ का IT पार्क, झारखंड में 1 लाख युवाओं को मिलेंगे AI रोजगार
Image Credit: झारखंड में 1 लाख युवाओं को मिलेंगे AI रोजगारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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