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रौशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल में मौत पर सियासत तेज, तेजस्वी यादव ने CM सम्राट को लिखा पत्र... CBI जांच की मांग

Khan Sir vs Raushan Anand: रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है. तेजस्वी यादव ने CM सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है और मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है.

Written ByRupendra Kumar Srivastava
Published: Jun 16, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:49 AM IST
रौशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल में मौत पर सियासत तेज, तेजस्वी यादव ने CM सम्राट को लिखा पत्र... CBI जांच की मांग
Image Credit: तेजस्वी यादव ने CM सम्राट को लिखा पत्र

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