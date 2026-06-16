'यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है'

नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा, 'मुख्यमंत्री से पत्र लिख अनुरोध किया है कि जन भावना को देखते हुए इस मामले को CBI के सुपुर्द कर दिया जाए, जिससे कि इसकी निष्पक्ष, प्रभावी एवं गहराई से जांच हो सके तथा जांचोपरांत दोषी आरोपियों पर समुचित विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित हो.' बता दें कि 14 जून को नेपाल के एक होटल में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. इसके बाद से बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने मामले में अपना बयान दिया. उन्होंने कहा कि हम उनके परिजनों के साथ खड़े हैं और हमारी पूरी संवेदना है. यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है. जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, वह बहुत दुख की बात है. अगर इस तरह की वारदात होती है तो वह बहुत दुख का विषय है. एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.