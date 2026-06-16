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Khan Sir vs Raushan Anand: पटना में चर्चित कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले लिया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र लिखकर पटना के प्रसिद्ध फैजल खान और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े इस गंभीर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की मांग की है. तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में जनभावनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराया जाना बेहद आवश्यक है, ताकि सच सबके सामने आ सके.
तेजस्वी ने सीएम को लिखा पत्र
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सर्वविदित है कि विगत दिनों पहले बिहार की राजधानी स्थित दो कोचिंग संस्थानों के आपसी विवाद उपरांत कथित रूप से मारपीट तोडफोड और गोलीबारी की घटना घटित हुई, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए. कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में नेपाल में मृत्यु होने की खबर फैलने के बाद यह मामला और गंभीर हो चुका है. इस मामले में सरकार और राज्य पुलिस की कार्यशैली और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं.'
सर्वविदित है कि विगत दिनों पहले बिहार की राजधानी स्थित दो कोचिंग संस्थानों के आपसी विवाद उपरांत कथित रूप से मारपीट तोडफोड एवं गोलीबारी की घटना घटित हुई जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए तथा कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में… pic.twitter.com/JPMT8IRD5A
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 15, 2026
'यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है'
नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा, 'मुख्यमंत्री से पत्र लिख अनुरोध किया है कि जन भावना को देखते हुए इस मामले को CBI के सुपुर्द कर दिया जाए, जिससे कि इसकी निष्पक्ष, प्रभावी एवं गहराई से जांच हो सके तथा जांचोपरांत दोषी आरोपियों पर समुचित विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित हो.' बता दें कि 14 जून को नेपाल के एक होटल में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. इसके बाद से बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने मामले में अपना बयान दिया. उन्होंने कहा कि हम उनके परिजनों के साथ खड़े हैं और हमारी पूरी संवेदना है. यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है. जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, वह बहुत दुख की बात है. अगर इस तरह की वारदात होती है तो वह बहुत दुख का विषय है. एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.