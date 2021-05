लालू ने ममता-स्टालिन को दी जीत की बधाई, कहा-जनता BJP की फूट डालों राजनीति नहीं पड़ी

Patna: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ ही ममता बनर्जी (Mamata banerjee) ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है. इस जीत के बाद उन्हें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने भी बधाई दी है. ममता बनर्जी के अलावा उन्होंने एम.के.स्टालिन (MK Stalin) को भी जीत की बधाई दी है.उनकी अगुवाई में डीएके गठबंधन तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने जा रही है.

Heartiest congratulations to you @MamataOfficial Ji on this historic victory against all odds. I wish you good health.

I would also like to thank & congratulate people of Bengal who wholeheartedly voted for Didi & didn’t fall for vitriolic & divisive propaganda of BJP.

— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) May 2, 2021