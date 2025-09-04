PM मोदी की मां गाली दिए जाने के विरोध में मोतिहारी से लेकर भागलपुर तक रहा बिहार बंद
PM मोदी की मां गाली दिए जाने के विरोध में मोतिहारी से लेकर भागलपुर तक रहा बिहार बंद

Bihar News: सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए की तरफ से बुलाए गए बिहार बंद के कारण पटना समेत अनीसाबाद, डाकबंगला चौराहा और अन्य मुख्य सड़कों पर एनडीए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में सडकों पर प्रदर्शन करते दिखाइ दिए.महिलाओं ने भी प्रदर्शन का नेतृत्व किया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 04, 2025, 01:27 PM IST

Bihar News:  4 सितंबर  सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की तरफ से बुलाए गए 'बिहार बंद' का प्रदेशभर में असर देखा गया है. गुरुवार को पटना समेत कई शहरों में सुबह से ही एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया. यह बंद कांग्रेस-राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में बुलाया गया है. पटना के अनीसाबाद, डाकबंगला चौराहा और अन्य मुख्य सड़कों पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला. कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की. पोस्टर-बैनरों के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया. प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम सड़कों पर इसलिए बैठे हैं, क्योंकि दरभंगा में राहुल गांधी की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी.

भाजपा कार्यकर्ता ने कहा, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की अभद्र और गंदी टिप्पणी की गई, वह पूरी तरह अनुचित थी. उन्होंने प्रदर्शन को लेकर कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई बाधा उत्पन्न न हो और किसी को कोई असुविधा न हो. भागलपुर में गुरुवार सुबह बाजार बंद नजर आए. एनडीए कार्यकर्ता भागलपुर में 'बिहार बंद' के दौरान सड़कों पर उतरे. इस दौरान, भामाशाह और खलीफाबाग चौक पर आवाजाही प्रतिबंधित रही. एक महिला कार्यकर्ता ने कहा, यह प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन है. महिलाएं और अन्य लोग बेहद आक्रोशित हैं.

मोतिहारी में महिला ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया. पार्टी के झंडा थामे और नारेबाजी करते हुए सड़क पर मार्च निकाला गया. इस दौरान, मोतिहारी में बाजार बंद नजर आए. इसी तरह, सासारास में एनडीए कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह ही सड़कों को जाम कर दिया. इस दौरान, सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक पर जाम लग गया था.

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में महागठबंधन के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम किया. उनके खिलाफ गाली-गलौच करने का काम किया गया. महागठबंधन के लोगों ने भारतीय परंपरा को कलंकित किया है. इसलिए एनडीए के घटक दलों के महिला मोर्चा ने फैसला लिया कि विपक्ष के नेताओं की टिप्पणी का सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे. उमेश कुशवाहा ने कहा कि हैरानी की बात है कि महागठबंधन वाले लोग माफी भी मांगने को तैयार नहीं है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, विपक्ष क्या अराजकता फैलाना चाहता है? उनके मन में क्या है? क्या विपक्ष के लोग जंगलराज को वापस लाना चाहते हैं."

इनपुट:आईएएनएस

इनपुट:आईएएनएस

