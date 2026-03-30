नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ नए CM पर मंथन शुरू! ललन सिंह ने की मुलाकात

Bihar Politics: राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (सोमवार, 30 मार्च) MLC पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके तुरंत बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उनसे मिलने सीएम आवास पहुंचे.
Trending Photos
Nitish Kumar Resign: मुख्यंमत्री नीतीश कुमार ने आज (सोमवार, 30 मार्च) की सुबह-सुबह बिहार विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी है. हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री ने आज सभापति अवधेश नारायण सिंह को MLC पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है. बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि सीएम से आज सुबह उनके आवास पर ही शिष्टाचार मुलाकात हुई. उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है.
#WATCH पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद विधान परिषद (MLC) के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। pic.twitter.com/hxwe2lp1QN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 30, 2026
सीएम नीतीश के MLC पद से इस्तीफे के साथ ही बिहार में नए सीएम की तलाश तेज हो गई है. सीएम के इस्तीफा देते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उनसे मिलने सीएम आवास पहुंचे. माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में नई सरकार और नए सीएम को लेकर चर्चा हुई. हालांकि, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बाहर जाते समय ललन सिंह ने पत्रकारों से कोई बात नहीं की.
ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार ने MLC पद से इस्तीफा सौंपा, BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधायकी छोड़ी
रविवार से ही मुख्यमंत्री आवास पर सरगर्मी तेज रही. जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी जैसे सीनियर नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली.
मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने भी रविवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी. सीएम से मिलने के बाद अनंत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि नीतीश कुमार कल एमएलसी पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं.