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पटना हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन चुनाव: 1 अप्रैल से नामांकन शुरू, जानें अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए कितनी है फीस

Bihar News: पटना हाईकोर्ट मुख्यतः तीन अधिवक्ता संघ है. इसमें एडवोकेट एसोसिएशन सबसे पुराना और बड़ा है. इसकी सदस्य संख्या लगभग दस हजार है. दूसरे अधिवक्ता संघ लायर्स एसोसिएशन और बैरिस्टर एसोसिएशन है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 09:24 PM IST

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पटना हाईकोर्ट (File Photo)
पटना हाईकोर्ट (File Photo)

Patna High Court: पटना हाई कोर्ट के सबसे बड़े अधिवक्ता संघ एडवोकेट्स एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर निर्वाचन के लिए आगामी 17अप्रैल को मतदान कराया जाएगा. इसके बाद मतपत्रों की गिनती 18 अप्रेल, 2026 को की जाएगी और इसी दिन पूर्वाह्न 9 बजे से मतगणना और परिणाम प्रकाशन का काम भी किया जाएगा. 

एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदों के लिए मतदान होगा. 1 और 2 अप्रेल, 2026 को सभी पदों के लिए नामांकन पत्र फाइल किया जा सकेगा. अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुल्क 25 हजार रुपये, उपाध्यक्ष के लिए 20 हजार रुपये, महासचिव पद  के लिए 20 हजार रुपये और कोषाध्यक्ष पद  के लिए 15 हजार रखा गया है. 

इस बात की जानकारी पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर और वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने एसोसिएशन के लाइब्रेरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है.

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पटना हाईकोर्ट मुख्यतः तीन अधिवक्ता संघ है. इसमें एडवोकेट एसोसिएशन सबसे पुराना और बड़ा है. इसकी सदस्य संख्या लगभग दस हजार है. दूसरे अधिवक्ता संघ लायर्स एसोसिएशन और बैरिस्टर एसोसिएशन है. अभी वर्तमान में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र सिंह और जनरल सेक्रेटरी जयशंकर प्रसाद सिंह है.

इन पदों के अलावे जॉइंट सेक्रेटरी,असिस्टेंट सेक्रेटरी, वरीय सदस्य,कार्यकारिणी,सदस्य,कार्यकारणी का भी चुनाव कराया जायेगा.कुल ग्यारह पदों के लिए चुनाव कराये जाएंगे. इन सभी पदों के लिए नामांकन पत्र 30 और 31मार्च, 2026 को मिलेंगे. 1अप्रैल और 2 अप्रैल, 2026 को नामांकन दायर किये जाएंगे. 7 अप्रैल, 2026 तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे.

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