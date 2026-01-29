Patna NEET Student Death: छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिला स्पर्म 18-21 साल के युवक का, अब POCSO कोर्ट में चलेगा केस

Patna NEET Student Death Case: पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. FSL सूत्रों से मिली जनकारी के अनुसार, अंडरगारमेंट से मिले साक्ष्य 18-21 वर्ष के युवक से जुड़े हैं. इस खुलासे के बाद से SIT ने अपनी तलाश तेज कर दी है और कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ और सत्यापन जारी है. वही, SIT ने बड़ा कानूनी कदम उठाया है. कोर्ट की अनुमति के बाद केस में POCSO एक्ट जोड़ा गया है. अब मामले की सुनवाई POCSO की विशेष अदालत में की जाएगी.

शिवानी शुक्ला ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात

राजद नेत्री शिवानी शुक्ला पीड़िता के परिजनों से मिलने जहानाबाद पहुंचीं, जहां उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली. परिजनों से बातचीत के बाद शिवानी शुक्ला ने प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाया और निष्पक्ष जांच की मांग की. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि घटना को करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है. भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि आखिर वह भी किसी की बेटी थी. न्याय मांगने के लिए परिजन जाएं तो जाएं कहां? क्या न्याय के लिए भारत से बाहर जाएंगे? उन्हें न्याय यहीं के प्रशासन और न्यायालय से मिलेगा.

राजद नेत्री ने आरोप लगाया कि परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस स्थान पर घटना घटी, उसकी गहन जांच हो, लेकिन अब तक हॉस्टल संचालक और वार्डन से समुचित पूछताछ नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि बिहार प्रशासन में कई योग्य और अनुभवी अधिकारी हैं, यदि वे ईमानदारी से हॉस्टल प्रबंधन से पूछताछ करें तो सच्चाई सामने आ सकती है और छात्रा को न्याय मिल सकता है. शिवानी शुक्ला ने कहा कि छात्रा जब हॉस्टल पहुंच चुकी थी, तभी यह घटना घटी, ऐसे में हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका की जांच बेहद जरूरी है. इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने भी एक स्वर में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक छात्रा की मां ने डिप्टी सीएम से क्या कहा?

नीट छात्रा मौत मामले के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मंगलवार (27 जनवरी) को छात्रा के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया. लेकिन विजय सिन्हा से मुलाकात के बाद भी परिजनों का पुलिस के प्रति अविश्वास और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हो रहा है. ​​मृतक छात्रा की मां ने डिप्टी सीएम से साफ कहा कि हमें आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए. इस दौरान पीड़िता की मां ने मीडिया से कहा कि डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया है, लेकिन पुलिस के व्यवहार ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है. जब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती, उन्हें किसी आश्वासन पर भरोसा नहीं है.

यह भी पढ़ें: मजदूर की मौत से भड़का आक्रोश: बिस्किट फैक्ट्री में आगजनी और तोड़फोड़ से मचा हड़कंप

वहीं छात्रा के पिता ने एक बार फिर से SIT जांच पर अविश्वास जताया है. उन्होंने कहा कि SIT सही से जांच नहीं कर रही है. जांच के नाम पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है. इससे वे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं. पिता ने सीधे तौर पर गर्ल्स हॉस्टल संचालक, अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस को इसका जिम्मेदार ठहराया है. अब मामले में देखना होगा कि डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप के बाद जांच में क्या कुछ होता है.