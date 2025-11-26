Advertisement
Road Accident: बिहार की सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर, कई जिलों में हुए भीषण हादसे, 2 की दर्दनाक मौत, कई घायल

Road Accident: पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और 7 यात्री घायल हुए हैं. कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र में हुए हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. वैशाली में एक बेलगाम ट्रक ने साइकिल सवार दो छात्राओं को कुचल दिया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:35 PM IST

दर्दनाक सड़क हादसा
Bihar Road Accident: बिहार की सड़कों पर बुधवार (26 नवंबर) को रफ्तार का कहर देखने को मिला है, कई जिलों में हुए भीषण सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र स्थित शुकुलपुर नेशनल हाईवे (NH-30) पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई. तेज रफ्तार ट्रक ने यात्री ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही फतुहा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) पटना में भर्ती कराया. इलाज के दौरान एक यात्री की मौत हो गई, जिसकी पहचान हरकित सिंह के रूप में हुई है. वह पटना जिले के मुस्तफापुर, खुसरूपुर का रहने वाला बताया जा रहा है.

दुर्घटना में घायल यात्रियों की पहचान जयप्रकाश कुमार, शुभंकर सिंह, अनु देवी, सीता देवी, रेणु देवी और संजू देवी के रूप में हुई है. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है. पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए आसपास मे लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है. वहीं दूसरी ओर कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के बेतरी और मोकरी के बीच एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों युवक भगवानपुर थाना क्षेत्र के पहड़िया गांव के रहने वाले थे और अपनी मौसी के गांव से वापस लौट रहे थे. दुर्घटना में चंद्रधारी कुमार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. वहीं, लाली यादव और अंगद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को तुरंत ट्रामा सेंटर, वाराणसी रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

मुंगेर के हेमजापुर थाना क्षेत्र में लखीसराय की ओर से आ रही एक टेंपो ने दुर्गापुर मोड़ के पास सड़क किनारे खड़ी रोलर वाहन में जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना में टेंपो चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीणों की सूचना पर डायल–112 की टीम मौके पर पहुंची और एएसआई शिवपूजन प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सभी घायलों को पुलिस वाहन से सदर अस्पताल भेजा. घायलों की पहचान मो. जाफिर (24), मो. गुड्डू (22) और मो. तस्लीम (28) के रूप में हुई है. तीनों लखीसराय जिले के इंग्लिश गांव के रहने वाले हैं तथा बकरी और खस्सी की खरीद–फरोख्त कर बाजार में बेचने का कार्य करते हैं.

वैशाली में एक बेलगाम ट्रक ने साइकिल सवार दो छात्राओं को कुचल दिया, जिसमें दोनों छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों ही छात्राओं की हालत चिंताजनक बनी हुई है. घटना लालगंज फकुली पथ के जारंग चौक के पास की है. बताया जा रहा है कि ट्रक पर बालू लोड था और काफी रफ्तार में चालक गाड़ी चला रहा था. इसी बीच पढ़ने जा रही दो छात्राएं इसकी चपेट में आ गईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी करके सड़क जाम कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय बेलसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया.

