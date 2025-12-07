Advertisement
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को दी जान से मारने की धमकी, जानें पूरा मामला

Lawrence Bishnoi Gang Threat Call: भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी मिलने की बात सामने आई है. बताया गया है कि यह कॉल उन्हें बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से पहले आया, जहां वह सलमान खान के साथ स्टेज पर नजर आने वाले हैं. कॉल करने वाले ने खुद को बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया और पवन सिंह को फिनाले में शामिल न होने की चेतावनी दी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 05:56 PM IST

पवन सिंह और सलमान खान (फोटो- singhpawan999/Insta)
पवन सिंह और सलमान खान (फोटो- singhpawan999/Insta)

Lawrence Bishnoi Gang Threat Call To Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है. यह कॉल उस समय आया, जब वह बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान के साथ मंच साझा करने की तैयारी कर रहे थे. पवन सिंह ने बताया कि शनिवार को एक अनजान नंबर से फोन आया था. कॉल उठाते ही सामने वाले ने खुद को बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया और फिनाले में न जाने की चेतावनी दी. कॉलर ने साफ शब्दों में कहा कि सलमान खान के साथ स्टेज पर दिखे तो भविष्य में काम मिलने में बाधा डाली जाएगी.

पवन सिंह के अनुसार धमकी देने वाले ने सिर्फ स्टेज पर जाने से रोकने की बात नहीं की, बल्कि मोटी रकम की मांग भी रखी. कॉलर ने चेताया कि अगर पैसे नहीं दिए गए या उनकी शर्तें नहीं मानी गईं तो परिणाम गंभीर होंगे. घटना के तुरंत बाद पवन सिंह की टीम ने फोन नंबर, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य विवरण सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिए. मामले को देखते हुए पुलिस ने उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी है.

धमकी के बावजूद पवन सिंह ने बिग बॉस फिनाले में जाने का निर्णय बनाए रखा है. वह भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सितारों में गिने जाते हैं और सलमान खान के साथ स्टेज साझा करने को लेकर खासे उत्साहित थे. पुलिस ने उन्हें एस्कॉर्ट सुरक्षा देने की तैयारी की है और फिनाले स्थल पर भी अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा सकती है.

इस घटना के बाद सलमान खान और बिश्नोई समुदाय के बीच 1998 में हुए काले हिरण शिकार विवाद की चर्चा फिर तेज हो गई है. बिश्नोई समाज सलमान को इस केस में दोषी मानता है, और समय-समय पर बिश्नोई गैंग के नाम पर उन्हें और उनके करीबियों को धमकियां मिलती रही हैं. हाल ही में सलमान को भी धमकी भरा संदेश मिला था, जिसमें 5 करोड़ रुपये की मांग की गई थी.

ये भी पढ़ें- सलमान खान की ये 4 हीरोइनें जो बनीं भोजपुरी सिनेमा की स्टार, जानिए नाम

पवन सिंह को धमकी का मामला अकेला नहीं है. पिछले कुछ महीनों में बिहार में बिश्नोई गैंग की सक्रियता के कई मामले सामने आए हैं. पश्चिम चंपारण के मैनाटांड़ थाना क्षेत्र में गैंग के कुख्यात सदस्य शशांक पांडेय ने अपने साथियों के साथ एक किसान के फार्महाउस में तोड़फोड़ और आगजनी की थी. पुलिस ने इस मामले में शशांक और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इलाके में अभी भी दहशत का माहौल है.

ये भी पढ़ें- तैयार हो जाइए एक और शानदार भोजपुरी फिल्म के लिए! कल रिलीज हो रहा है टाइटल सॉन्ग

सिर्फ कलाकार ही नहीं, बिहार के कई राजनीतिक नेता भी इस गैंग के निशाने पर रहे हैं. कुछ महीने पहले राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली थी. दो महीने पहले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को वीडियो कॉल पर धमकी दी गई थी. सोशल मीडिया पर भी मयंक नाम के अकाउंट से पप्पू यादव के खिलाफ पोस्ट किए गए थे, जिनका संबंध बिश्नोई गिरोह से बताया गया.

