Ram Vilas Paswan की जयंती पर छलका PM Modi का दर्द, कहा-उनकी मौजूदगी याद आती है

Patna: लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को कहा कि वह अपने मित्र की उपस्थिति को याद कर रहे हैं. साथ ही, उन्होंने हाशिये पर पड़े लोगों की सेवा में राम विलास पासवान के योगदान को याद किया.

बता दें कि पासवान का पिछले साल 8 अक्टूबर को निधन हो गया था. वह सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक थे और उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर को कई वर्षों तक सबसे अधिक अंतर से जीतने का रिकॉर्ड बनाए रखा.

वहीं, एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज मेरे मित्र रामविलास पासवान जी की जयंती है. मुझे उनकी उपस्थिति की बहुत याद आती है. वह भारत के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे. सार्वजनिक सेवा और दलितों को सशक्त बनाने में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा.'

Today is the birth anniversary of my friend, late Ram Vilas Paswan Ji. I miss his presence greatly. He was one of India’s most experienced Parliamentarians and administrators. His contributions to public service and empowering the downtrodden will always be remembered.

