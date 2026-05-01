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कोई सियासी साजिश या समझौता? राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारियों की हड़ताल खत्म होने के पीछे की पूरी कहानी

राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी पिछले 50 दिनों से हड़ताल पर थे. इस दौरान तत्कालीन मंत्री विजय सिन्हा ने एसोसिएशन और उसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. इन बातचीत का नतीजा शून्य ही रहा. ऐसे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह हड़ताल हुई ही क्यों? आइए जानते हैं-

Written By  Swapnil Sonal|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 02, 2026, 02:16 PM IST

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50 दिनों बाद राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म
50 दिनों बाद राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म

Patna News: राजस्व कर्मचारी और सर्किल अधिकारी पिछले 50 दिनों से हड़ताल पर थे. दस से भी ज्यादा मौकों पर तत्कालीन मंत्री विजय सिन्हा ने एसोसिएशन और उसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. हालांकि, इन बातचीत का नतीजा हमेशा पूरी तरह से शून्य ही रहा. मूल रूप से समझने वाली पहली बात यह है कि हड़ताल हुई क्यों थी? बिहार राजस्व सेवा एसोसिएशन के सदस्यों का तर्क था कि तत्कालीन मंत्री विजय सिन्हा के कार्यकाल के दौरान उनकी सेवा का भूमि सुधार उप समाहर्ता जैसा महत्वपूर्ण पद बिहार प्रशासनिक सेवा के कोटे में चला गया है, जिससे राजस्व सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन कैडर में रुकावट आ गई है. यहां तक राजस्व कर्मचारियों की बात कहीं ना कहीं जस्टिफाईड थी. जब नए किसी सेवा संवर्ग का गठन होता है, तो गठन के साथ ही पदोन्नति के पदों को भी चिन्हित कर लिया जाता है, जिसको देखकर अभ्यर्थी परीक्षा पास कर उसे सेवा को अपनी आगे की नौकरी के लिए चुनता है. 

लेकिन जब भी राजस्व संघ के पदाधिकारी के साथ जब भी वार्ता हुई, तो तत्कालीन मंत्री विजय सिन्हा ने यह साफ किया कि राजस्व अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होगी. एक पक्ष कार के तौर पर वह इस बात को लेकर तमाम स्तरों पर समाधान के लिए काम करेंगे. तत्कालीन मंत्री ने यहां तक आश्वासन दिया था कि भूमि सुधार उप समाहर्ता किस समकक्ष पद पर काम कर रहे राजस्व पदाधिकारी के कामों का बंटवारा भी कर दिया जाए. कई दफे मौके ऐसे आए जब लगा कि हड़ताल समाप्त हो जाएगा. मंत्री से लेकर विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव सीके अनिल ने भी अपने स्तर से प्रयास किया. उस दौर में जितनी बार बैठकें होती इतनी बार उम्मीद यह जगाती कि अभी हड़ताल समाप्ति की घोषणा होगी. लेकिन राजस्व संघ के कर्मचारियों की मंत्री से बात के बाद बैठकें होती थी और बैठक में फिर से वही निर्णय लिया जाता था कि हड़ताल जारी रहेगा. इन सब विवादों के बीच विभाग और मंत्री ने तकरीबन 40 बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों को निलंबित कर दिया. 

निलंबन की कार्रवाई जिस रात की गई, उसके एक दिन पहले भी महत्वपूर्ण बैठकें हुई. रात तकरीबन 9:00 बजे तक तत्कालीन मंत्री विजय सिन्हा और विभाग के प्रधान सचिव कार्यालय में बैठे. साथ ही, बैठकों में संघ से जुड़े लोग भी मौजूद रहे. राजस्व विभाग के तत्कालीन मंत्री ने संघ के लोगों को वह प्रारूप भी बताया. इस प्रारूप के जरिए उन्हें भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पद पर अनुपातिक व्यवस्था के तहत प्रति नियुक्ति मिलनी थी, समायोजन के विषय को भी स्वीकार किया जाना था. आंदोलन के क्रम में जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है, उसे भी खत्म करने की बात कही गई थी. बावजूद इसके संग अड़ा रहा. संघ के अधिकारियों का कहना था कि जब उनके कैडर का पद बिहार प्रशासनिक सेवा के कोटे में सामान्य प्रशासन विभाग के पास चला गया है तो ऐसी स्थिति में इस प्रारूप का कोई वजूद नहीं है. 50 दिनों तक अंचल कार्यालय लगभग ठप रहे, वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की गई लेकिन नियमित कामकाज प्रभावित हो रहे थे. अधिकारी अड़े हुए थे, विभाग कार्रवाई कर रहा था, इसी बीच अचानक खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे और बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे.

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नई सरकार का गठन हुआ, सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. सम्राट चौधरी ने शपथ देने के कुछ घंटे के अंदर ही राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला कर दिया. सीके अनिल की जगह जय सिंह को विभाग के सचिव का प्रभाव दिया गया. राजस्व संघ के अधिकारियों ने विभाग के नए सचिव जय सिंह से वार्तालाप किया और जय सिंह के आश्वासन पर ही हड़ताल के समाप्त कर देने की घोषणा कर दी. जानकारों की राय यही से बदलती है कि तत्कालीन मंत्री विजय सिन्हा बतौर उपमुख्यमंत्री भी काम कर रहे थे. उन्होंने तकरीबन 10 दफे बातचीत की और आश्वासन भी दिया. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री की बात पर राजस्व संघ के अधिकारी और लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन सचिव के आश्वासन हड़ताल समाप्त कर दी गई. ना तो इस बात का पत्र जारी किया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद राजस्व सेवा के अधिकारियों को दिया जाता है. ना तो इस बात का पत्र जारी किया गया कि जो अधिकारी दंडात्मक कार्यवाही खेल रहे हैं. उन पर मामले खत्म किए गए. 

यहां तक कि उस समय के उपमुख्यमंत्री भी आश्वासन दे रहे थे; तो क्या राजस्व कर्मचारियों को मौजूदा नए सचिव द्वारा दिया गया आश्वासन, उपमुख्यमंत्री के आश्वासन से ज़्यादा भरोसेमंद लगा? या फिर असली मुद्दा वह तरीका था जिससे उस समय के मंत्री, विजय सिन्हा, राजस्व से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए 'जनता दरबार' लगा रहे थे—एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को असहज महसूस होता था? क्या विजय सिन्हा के कार्यकाल के दौरान हुई हड़ताल के पीछे यही मुख्य कारण था? या फिर, असल में, इस हड़ताल को किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भड़काया जा रहा था? जानकार यह भी पूछ रहे हैं कि जब हड़ताल आश्वासन पर ही तोड़ना था तो उपमुख्यमंत्री के आश्वासन पर हड़ताल न तोड़कर नई सरकार के नए सचिव के आश्वासन पर हड़ताल तोड़ने का बिना किसी मांग के पूरा हुए अवचित क्या है? 

संघ द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए और सरकार पर भरोसा जताते हुए हड़ताल समाप्त किया जाता है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या एसोसिएशन के सदस्य केवल विजय सिन्हा के जाने का ही इंतजार कर रहे थे? एक और अहम सवाल यह उठता है कि हड़ताल खत्म करने के बदले में रेवेन्यू एसोसिएशन को आखिर मिला क्या? कोरे आश्वासनों के अलावा, जब हमारी टीम ने एसोसिएशन के एक पदाधिकारी से नाम न छापने की शर्त पर बात की, तो उन्होंने बताया कि 4 तारीख को एक बैठक संभावित रूप से तय की गई है. इस बैठक में मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव रैंक के कई अन्य अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है. इस बैठक के दौरान, बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की DCLR और DLO के पदों पर आनुपातिक नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाएगा.

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जानकार लोग संघ के रुख को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर इसी बैठक को किसी प्रस्ताव का आधार बनना था, तो उस समय तत्कालीन मंत्री द्वारा पेश किए गए मसौदे को, जिसमें वे सभी प्रावधान शामिल थे. क्यों खारिज कर दिया गया था? क्या उस समय राजस्व सेवा के अधिकारियों के मन में जनहित और लोक सेवा का विचार नहीं था? अटकलों का हवाला देते हुए, राजस्व सेवा एसोसिएशन के सूत्रों ने संकेत दिया कि सभी संकेत एक ऐसे "मास्टरमाइंड" की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं जो इस हड़ताल को संचालित कर रहा है, जो अब 50 दिनों से जारी है. कथित तौर पर इस व्यक्ति ने एसोसिएशन को निर्देश दिया था कि नई सरकार के गठन तक हड़ताल जारी रखी जाए. कुल मिलाकर, जहां यह राजस्व सेवा एसोसिएशन पर निर्भर करता है कि वे स्पष्ट करें कि इस 50-दिवसीय हड़ताल के माध्यम से उन्होंने वास्तव में क्या हासिल किया है, वहीं जनता विशेषकर बिहार के लोग पूरी कहानी जानते हैं.

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