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मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी, निशांत कुमार और विजय कुमार चौधरी बनेंगे मंत्री: सूत्र

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद सरकार कैसी होगी, यह साफ हो गया है. मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी तय हो गई है. उनके साथ जेडीयू के दो मंत्री शपथ लेंगे- विजय कुमार चौधरी और निशांत कुमार. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:06 AM IST

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मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी, निशांत कुमार और विजय कुमार चौधरी बनेंगे मंत्री: सूत्र
मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी, निशांत कुमार और विजय कुमार चौधरी बनेंगे मंत्री: सूत्र

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद सरकार कैसी होगी, यह साफ हो गया है. मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी तय हो गई है. उनके साथ जेडीयू के दो मंत्री शपथ लेंगे- विजय कुमार चौधरी और निशांत कुमार. मई के पहले सप्ताह में बिहार कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है.

सम्राट चौधरी के बारे में: 

जन्म: 16 नवंबर, 1968
माता पिता: शकुनी चौधरी, पार्वती देवी 
दो बार परबत्ता से विधायक रहे
दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे
कई विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र में काम का अनुभव
2024 में बिहार के वित्त मंत्री बनाए गए

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नवंबर, 2025 में उन्हें बिहार का गृह मंत्री बनाया गया.  

2017 में बीजेपी में शामिल हुए. इसी साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे. तब सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री बने थे. 9 साल में ही सम्राट चौधरी भाजपा जैसी कैडर बेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए हैं.

अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए का दामन छोड़ा था, तब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था.

ओबीसी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कोइरी समाज से ताल्लुक रखते हैं. 

नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके इस्तीफे के बाद उनके लव कुश समीकरण से कोई छेड़छाड़ किया जाए. सम्राट चौधरी इस समीकरण में बिल्कुल फिट बैठते हैं.

यह भी पढ़ें: अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे मुख्यमंत्री, तभी मधुमक्खियों ने किया हमला

सम्राट चौधरी बीजेपी में उन नेताओं में शामिल हैं, जो आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं. उनके पिता शुकनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं. शकुनी चौधरी अपने समय में नीतीश कुमार के अलावा लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी नेता माने जाते रहे हैं.

1990 में सक्रिय राजनीति में आने वाले सम्राट चौधरी 1995 में 89 दिनों के लिए जेल गए थे. बिहार विधान परिषद की साइट पर इस बात का जिक्र है. 

जीतनराम मांझी के मुख्यमंत्री रहते जब नीतीश कुमार से उनकी खटपट हुई थी तो सम्राट चौधरी ने राजद के कुछ विधायकों के साथ मांझी का साथ दिया था.

सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा समाज से आते हैं, बिहार में उसकी आबादी जातीय जनगणना, 2023 के अनुसार 4.2 प्रतिशत है.

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