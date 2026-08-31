/सोन नदी जल बंटवारे का विवाद खत्म, अमित शाह की उपस्थिति हुआ समझौता
सोन नदी जल बंटवारे का विवाद खत्म, अमित शाह की उपस्थिति हुआ समझौता
Bihar-Jharkhand Water Dispute: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सोमवार को नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के वर्षों से लंबित जल बंटवारे के विवाद का समाधान हो गया. इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति जताते हुए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के बाद सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया.
रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.