सोन नदी जल बंटवारे का विवाद खत्म, अमित शाह की उपस्थिति हुआ समझौता

Bihar-Jharkhand Water Dispute: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सोमवार को नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के वर्षों से लंबित जल बंटवारे के विवाद का समाधान हो गया. इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति जताते हुए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के बाद सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया.

Edited By Rupak Mishra Published: Aug 31, 2026, 06:21 PM IST | Updated: Aug 31, 2026, 06:26 PM IST join share