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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा: अब सुधा डेयरी बेचेगी बकरी का दूध, बिहार में रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते

बिहार में अब सुधा डेयरी बकरी का दूध भी बेचेगी. इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे. सुधा का मौजूदा बिनेस टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए हैं और इसे 20,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है.

Written ByPankaj KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 18, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:36 PM IST
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा: अब सुधा डेयरी बेचेगी बकरी का दूध, बिहार में रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते
Image Credit: मोतिहारी के प्रभारी सचिव सह सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग शीर्षत कपिल अशोक (फाइल फोटो)

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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