/ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा: अब सुधा डेयरी बेचेगी बकरी का दूध, बिहार में रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते

बिहार की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की अहम भूमिका है और सुधा डेयरी इस दिशा में कई नई पहल शुरू करने जा रही है. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने सुधा डेयरी के जरिए जल्द ही बकरी का दूध उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है. गाय और भैंस पालन के अलावा, सुधा बिहार भर में बकरी पालने वाले किसानों के लिए रोजगार के और भी मौके पैदा करने की तैयारी में है. मोतिहारी के प्रभारी सचिव सह सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि विभाग जल्द ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार पैदा करने के लिए बड़े कदम उठाने की योजना बना रहा है.