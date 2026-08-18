/ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा: अब सुधा डेयरी बेचेगी बकरी का दूध, बिहार में रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते

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बिहार की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की अहम भूमिका है और सुधा डेयरी इस दिशा में कई नई पहल शुरू करने जा रही है. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने सुधा डेयरी के जरिए जल्द ही बकरी का दूध उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है. गाय और भैंस पालन के अलावा, सुधा बिहार भर में बकरी पालने वाले किसानों के लिए रोजगार के और भी मौके पैदा करने की तैयारी में है. मोतिहारी के प्रभारी सचिव सह सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि विभाग जल्द ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार पैदा करने के लिए बड़े कदम उठाने की योजना बना रहा है.
20,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य
सुधा का मौजूदा बिनेस टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए हैं और इसे 20,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है. सुधा डेयरी के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू हो गया है. शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि 'जीविका दीदियों' के जरिए हर पंचायत में सुधा मिल्क बूथ खोलना, हर पंचायत में 'सुधा सखी' नाम की कोऑपरेटिव बनाकर महिलाओं को रोगार देना, कोऑपरेटिव सोसाइटी सचिवों की संख्या बढ़ाना (अभी यह संख्या लगभग 45,000 के करीब है), मछली उत्पादन के लिए क्लस्टर बनाना और पशुपालकों के खातों में रियल-टाइम में सीधे पेमेंट ट्रांसफर करना शामिल है.
बिहार में सुधा दूध फेसम
बता दें कि सुधा डेयरी बिहार का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद डेयरी ब्रांड है, जिसे Bihar State Milk Co-operative Federation (COMFED) द्वारा संचालित किया जाता है. हर घर में सुधा का दूध, पेड़ा, सुरभि, पनीर, घी, मक्खन, पेड़ा और लस्सी काफी प्रसिद्ध है. ये अपनी शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर अपनी पहचान बनाए हुए हैं. सुधा बिहार के साथ-साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी मशहूर है.