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तेज प्रताप को किन धाराओं में किया गया गिरफ्तार कि जाना पड़ा जेल, सामने आया लिखित डॉक्यूमेंट

बिहार बंद के दौरान छात्रों को उकसाने और हिंसा भड़काने के आरोप में JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. वहीं, अब तेज प्रताप की गिरफ्तारी से जुड़ा लिखित दस्तावेज भी सामने आ गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:09 PM IST
तेज प्रताप को किन धाराओं में किया गया गिरफ्तार कि जाना पड़ा जेल, सामने आया लिखित डॉक्यूमेंट
Image Credit: तेज प्रताप यादव (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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