/तेज प्रताप को किन धाराओं में किया गया गिरफ्तार कि जाना पड़ा जेल, सामने आया लिखित डॉक्यूमेंट

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तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी से जुड़ा लिखित दस्तावेज सामने आ गया है. आधिकारिक डॉक्यूमेंट के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी 25 जुलाई की घटना से जुड़े मामले में पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज केस नंबर 400/26 के तहत की गई है. पुलिस ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की है, जिनमें मुख्य रूप से धारा 223, 91(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 109(1), 121(1), 121(2), 132, 324 और 292 के साथ-साथ 61(2) और 3/4 शामिल हैं.
पटना के सेंट्रल मॉल से किए गए थे गिरफ्तार
बता दें कि बिहार बंद के दौरान छात्रों को उकसाने और हिंसा भड़काने के आरोप में JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को शनिवार (25 जुलाई) को पटना के सेंट्रल मॉल से गिरफ्तार कर लिया था. देर रात CJM के समक्ष पेशी के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया. जेल जाने से पहले तेज प्रताप ने छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि वे युवाओं के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक से तेज प्रताप की अपील
गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तेज प्रताप को दानापुर थाने से नौबतपुर थाने में शिफ्ट किया गया था. बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें छज्जूबाग स्थित जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से बिहार आने की अपील की है. उन्होंने दीपके से एक मजबूत जनांदोलन का नेतृत्व कर सीएम सम्राट की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की है.