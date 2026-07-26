/तेज प्रताप को किन धाराओं में किया गया गिरफ्तार कि जाना पड़ा जेल, सामने आया लिखित डॉक्यूमेंट

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक से तेज प्रताप की अपील

गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तेज प्रताप को दानापुर थाने से नौबतपुर थाने में शिफ्ट किया गया था. बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें छज्जूबाग स्थित जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से बिहार आने की अपील की है. उन्होंने दीपके से एक मजबूत जनांदोलन का नेतृत्व कर सीएम सम्राट की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की है.