तेज प्रताप यादव ने CM सम्राट पर कसा तंज, बोले- 'जेल भेजकर मुझे मजबूत किया, आपका धन्यवाद'

राज्य चुनें
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जेल से बाहर आ गए हैं. उन्होंने गुरुवार (30 जुलाई, 2026) देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद. आखिरकार मुझे जेल भेजकर आपने मुझे जनता के बीच और मजबूती से खड़ा होने का अवसर दिया. इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं संघर्ष से डरने वाला नहीं हूं.
उन्होंने आगे लिखा- जनता की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है और उसे हमेशा उठाता रहूंगा. संघर्ष जारी रहेगा. जय बिहार! जय हिंद! भारत माता की जय! सावन की हार्दिक शुभकामनाएं. सम्राट चौधरी जी, सावन में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना मत भूलिएगा और पूरे श्रद्धाभाव से जल अर्पित करते रहिए. हर-हर महादेव.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद।
आख़िरकार मुझे जेल भेजकर आपने मुझे जनता के बीच और मज़बूती से खड़ा होने का अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
मैं संघर्ष से डरने वाला नहीं हूँ। जनता की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है, और उसे हमेशा उठाता रहूँगा।
संघर्ष जारी… pic.twitter.com/IoX2tjWDoh
— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 30, 2026
जेल परिसर के बाहर तेज प्रताप का स्वागत
बता दें कि जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को न्यायालय से जमानत मिलने के बाद पटना की बेउर केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया है. मंगलवार, 28 जुलाई 2026 की शाम जैसे ही उनकी रिहाई की खबर सामने आई, बेउर जेल के मुख्य द्वार पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का तांता लग गया. जेल परिसर से बाहर आते ही समर्थकों ने फूल-मालाओं और 'जिंदाबाद' के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया.
जानें क्या था पूरा मामला?
बता दें कि 25 जुलाई 2026 को छात्र संगठनों द्वारा बुलाए गए 'बिहार बंद' के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उन पर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और विवाद उत्पन्न करने से जुड़ी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया था. वहीं, अब वे जेल से बाहर आ गए हैं.