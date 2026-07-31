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तेज प्रताप यादव ने CM सम्राट पर कसा तंज, बोले- 'जेल भेजकर मुझे मजबूत किया, आपका धन्यवाद'

तेज प्रताप यादव ने CM सम्राट पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी, सावन में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना मत भूलिएगा और पूरे श्रद्धाभाव से जल अर्पित करते रहिए. हर-हर महादेव.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 31, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:08 AM IST
तेज प्रताप यादव ने CM सम्राट पर कसा तंज, बोले- 'जेल भेजकर मुझे मजबूत किया, आपका धन्यवाद'
Image Credit: तेज प्रताप यादव ने CM सम्राट पर कसा तंज (@TejYadav14)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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