Tokyo Olympic 2020: नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल, CM नीतीश-हेमंत ने इस अंदाज में दी बधाई

Patna/Ranchi: भाला फेंकएथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने टोक्यो ओलंपिक (Olympic Games Tokyo 2020) में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट हैं.

वहीं, उनकी इस शानदेर जीत के बाद देश में बधाइयों का तांता लगा है. इसी क्रम में बिहार-झारखंड के सीएम ने भी उन्हें बधाई दी है. जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने ट्वीट कर कहा, 'नीरज चोपड़ा को उनके उल्लेखनीय कारनामे के लिए मेरी हार्दिक बधाई, उनकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है.' वहीं, दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने भी उन्हें बधाई एंव शुभकामनाएं दी हैं.

My heartiest congratulations to #NeerajChopra for his remarkable feat, his golden throw in #Tokyo2020 Javelin event, bringing India the first ever Olympics Gold Medal in Track And Field events. We all are proud of his momentous achievement.

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 7, 2021