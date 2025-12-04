Advertisement
मेरा जूता है बिहारी... व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर रूसी सेना के लिए जूतों को लेकर हो सकती है बड़ी डील!

Hajipur Shoes Company: साल 2018 में हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में कांपिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी खोली गई थी. इस कंपनी ने स्पेशल डिजाइन, मजबूती और गुणवत्ता पर खास फोकस किया और यूरोपीय बाजारों में अपनी धाक जमा ली है. 

पुतिन के भारत दौरे पर रूसी सेना के लिए जूतों को लेकर हो सकती है बड़ी डील! (File Photo)

Russian Soldiers Shoes: रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुलिन 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वे भारत रूस शिखर वार्ता में शामिल होंगे. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई रणनीतिक समझौते होने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि पुतिन के इस दौरे में रूसी सेना के लिए मेड इन बिहार जूतों को लेकर भी कोई नई डील हो सकती है. बता दें कि बिहार के शहर हाजीपुर में बने जूते रूस के सैनिकों को काफी पसंद हैं और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूसी सेना हाजीपुर में निर्मित जूतों के साथ मार्च करती है. इस तरह के जूते बनाकर हाजीपुर शहर अपने विकास की नई कहानी लिख रहा है. बता दें कि हाजीपुर की एक निजी कंपनी रूस की सेना के लिए सुरक्षा जूते और यूरोपीय बाजारों के लिए डिजाइनर जूते बनाती है.

इस बार नीतीश कुमार की सरकार ने भी उद्योग धंधों को लेकर खासा फोकस किया है. तभी तो शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाजीपुर की जूता फैक्ट्री का दौरा करने पहुंच गए थे. 24 नवंबर, 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंच गए और उन्होंने जूता फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया और वहां के कार्यों की बारीकियों को देखा. 

साल 2018 में हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में कांपिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी खोली गई थी. इस कंपनी ने स्पेशल डिजाइन, मजबूती और गुणवत्ता पर खास फोकस किया और यूरोपीय बाजारों में अपनी धाक जमा ली है. पिछले 7 साल में ही कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपये तक हो गया है. इस कंपनी के जूतों की कीमत 4 हजार रुपये से 80 हजार रुपये तक है.

रूसी सैनिकों को क्यों पसंद हैं हाजीपुर के ये जूते

इनका वजन काफी हल्का होता है
इसके तलवे का विशेष डिजाइन फिसलन से बचाता है
पहाड़ और बर्फीले इलाकों के लिए उपयुक्त 
-40 डिग्री सेल्सियस तक के ठंड का सामना कर सकते हैं ये जूते 

कुछ समय पहले कंपनी के महाप्रबंधक शिब कुमार रॉय ने बताया था, "2018 में हमने हाजीपुर में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय रोजगार पैदा करना था. हाजीपुर में हम सुरक्षा जूते बनाते हैं, जिन्हें रूस को निर्यात किया जाना है. कुल निर्यात रूस के लिए है, रूसी सेना के लिए सुरक्षा जूते की जरूरतों के बारे में रॉय ने कहा, "उनको हल्के, फिसलन-रोधी जूते चाहिए, जूतों के तलवे खास तरह के बने होने चाहिए और -40 डिग्री सेल्सियस जैसी चरम स्थितियों का सामना करने में सक्षम भी होना चाहिए. ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सुरक्षा जूते बनाते हैं." उन्होंने बताया कि शुरुआती प्रतिक्रिया जबर्दस्त रही है. 

रोजगार के पहलू पर बात करते हुए शिब कुमार रॉय ने कहा, "कंपनी के एमडी दानेश प्रसाद की महत्वाकांक्षा बिहार में एक विश्वस्तरीय कारखाना बनाना और राज्य के रोजगार में योगदान देना है. हम कर्मचारियों को अधिकतम रोजगार देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. 300 कर्मचारियों में से 70 प्रतिशत महिलाएं हमारी कंपनी में काम कर रही हैं." 

उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने पिछले साल 1.5 मिलियन जोड़े जूतों का निर्यात किया, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपये है. उन्होंने बताया था कि बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा दिया है और उनका समर्थन किया है, लेकिन अभी भी सड़कों और बेहतर संचार जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है.

