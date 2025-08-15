Bardhaman Bus Accident: पश्चिम बंगाल में भयंकर सड़क हादसा, बिहार के 11 लोगों की मौत

Bus Accident: पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में एक दर्दनाक बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए. बर्धमान मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक तपोश घोष ने बताया कि यह दुर्घटना शुक्रवार सुबह उस समय हुई जब बर्धमान से दुर्गापुर जा रही एक निजी यात्री बस एक खड़े ट्रैक्टर के पिछले हिस्से से टकरा गई. यह टक्कर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर नाला फेरी घाट पर हुई. बताया जा रहा है कि हादसे में मरने वाले सभी लोग बिहार के मोतिहारी के निवासी थे.

गंगा में पवित्र स्नान के बाद लौट रहे थे लोग

रिपोर्टों से पता चलता है कि बस में सवार सभी यात्री बिहार के निवासी थे और गंगा नदी में पवित्र स्नान के बाद लौट रहे थे. बस में छह बच्चों सहित 45 यात्री सवार थे. मृतकों में आठ पुरुष और दो महिलाएं हैं. दुर्घटना में छह बच्चे घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: Bihar Road Accident: बिहार में बेलगाम ट्रकों का तांडव! मोकामा और रोहतास में पति-पत्नी की दर्दनाक मौत

दुखद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंच गया. सभी 35 घायल यात्रियों को तुरंत बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा है. दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल के गंगासागर से स्नान कर मोतिहारी लौट रहे श्रद्धालूओं की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस ने एक डम्पर में टक्कर मार दी. इस टक्कर में ग्यारह लोगों की मौत हो गई. जबकि, 35 लोग घायल हो गए. सभी ग्यारह मृत लोग मोतिहारी के चिरैया, लालबेगिया और गजपुरा के रहने वाले थे.

यह भी पढ़ें: Bihar Road Accident: बिहार में सुबह-सुबह हुआ बड़ा हादसा, भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!