JDU से बाहर होने पर पवन वर्मा ने CM नीतीश को दी बधाई, कहा...

नई दिल्ली/ पटना: जेडीयू (JDU) से पवन वर्मा (Pavan Varma) और प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को निष्कासित कर दिया गया है. बुधवार को जेडीयू की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पार्टी ने पवन वर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर निकल दिया है. साथ ही दोनों नेताओं को जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दिया है.

वहीं, जेडीयू से निकालने जाने के बाद पवन वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. पवन वर्मा ने कहा है, 'मैं नीतीश कुमार जी को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए उनकी राह में आने वाली सभी बाधाओं और अवरोध को दूर करने के लिए बधाई देता हूं. यह अब तय हो गया है कि उनकी विचारधारा के प्रति कोई निष्ठा नहीं रह गई है.'

Pavan Varma: He (Nitish Kumar) can now achieve his short term political goals, including possibly that of the CMship of Bihar, without any reference to party's constitution, his own ideological views of which he has spoken repeatedly in past&directions and actions of his ally BJP https://t.co/x36lBdQBu2

— ANI (@ANI) January 29, 2020