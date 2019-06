VIDEO: बच्चों की मौत के बाद विधायक हाल पूछने पहुंचे तो नाराज ग्रामीणों ने बनाया बंधक

नई दिल्लीः बिहार में चमकी बुखार से लोग परेशान हैं, बच्चों की मौत ने उन्हें अंदर से झंकझोर के रख दिया है. ऐसे में लोग अपने नेताओं, विधायकों और मंत्रियों पर काफी आक्रोशित हैं. लोगों का आक्रोश वैशाली के लालगंज में देखने को मिला, जहां लोगों ने लोजपा विधायक के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें कुछ देर के लिए बंधक बना लिया.

वैशाली के लालगंज में एलजेपी विधायक राजकुमार साह को ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा. रविवार को विधायक पीड़ित परिवार से मिलने गए थे. लेकिन उन्हें ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा. लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए. उनका आरोप था कि बच्चे इलाके में मर रहे थे तब विधायक क्यों लापता थे.

#WATCH Bihar: Residents of Harivanshpur village in Vaishali raise slogans against LJP MLA of Lalganj, Raj Kr Sah, as he visits the village to inquire into the health of villagers. People had put missing posters against him y'day alleging that he never visited the area. pic.twitter.com/0lzCv9PVB3

— ANI (@ANI) June 23, 2019