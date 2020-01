बिहार: NDA में बगावत! संजय पासवान बोले- राज्य में हो BJP का CM

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी 9-10 महीने का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही यहां कि सिसायी बिसात बिछना शुरू हो गई है. बीजेपी के एमएलसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने संजय पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार के लोगों की अभिलाषा है कि राज्य में बीजेपी (BJP) का मुख्यमंत्री हो.

संजय पासवान ने कहा कि बिहार बीजेपी की स्थिति देश के दूसरे राज्यों से अलग और बहुत बेहतर है. साथ ही अब तक बिहार में हम गठबंधन में छोटा पार्टनर बन कर रहे हैं लेकिन एक बार लोगों की चाहत है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, जो अब तक नहीं हुआ है.

उन्होंने कहा कि इसके लिए हम नीतिश जी और अपने शीर्ष नेतृत्व को भी कह रहे हैं कि बीजेपी बेहतर मुख्यमंत्री देने में सक्षम है. सीएम के लिए कई चेहरे भी हैं.

Sanjay Paswan, BJP MLC and former Union Minister: People of Bihar want to see a BJP leader as Bihar CM, BJP is the strongest and most active party in the state. Ultimately we will abide by what PM Modi and Sushil Modi ji decide,but we are capable of winning elections alone pic.twitter.com/VEKSTuOrN3

— ANI (@ANI) January 8, 2020