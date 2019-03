लोकसभा चुनाव : पीएम मोदी ने की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अपील, कही ये खास बातें

पटना : लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है. पहले चरण के चुनाव में एक महीने से भी कम समय शेष है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राजनीतिक दलों के अलावा खेल और मनोरंजन जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने की अपील की है. पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए.

पीएम मोदी ने इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और मनोज वाजपेयी से भी लोगों को चुनाव में भागीदारी लेने के लिए अपील करने के लिए कहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी आपसे आग्रह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में देशभर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में आप सहयोग करें. हमें ऐसा माहौल बनाना होगा, जिससे कि अधिक से अधिक मतदान संभव हो सके.'

Dear @NitishKumar, @irvpaswan and @pawanchamling5, soliciting your support and active participation in improving voting across the country in the coming elections.

Let us strive to create an atmosphere where maximum voting can take place.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2019