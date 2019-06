रांची : विश्व योग दिवस पर PM मोदी बोले- 'योग सबका है, सब योग के हैं'

रांची : विश्व योग दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास, आयुष मंत्री श्रीपद नाइक सहित हजारों के संख्या में आम लोग मौजूद थे. इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि आज यह प्रभात तारा मैदान विश्व के मानचित्र पर चमक रहा है. आज लाखों लोग देश और दुनिया के अलग-अलग जगहों पर योग कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने मीडिया की भूमिका की भी सराहना की.

लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में योग दिवस के मौके पर आना एक सुखद अनुभव है. साथ ही उन्होंने योग दिवस के लिए रांची को चुनने का कारण भी बताया. प्रधानमंत्री ने कहा कि रांची के साथ मेरा लगाव तो है ही साथ ही झारखंड में नाम में ही जंगल है. जंगल प्रकृति के सबसे करीब है. साथ ही उन्होंने बताया कि रांची से ही उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी. जो कि बहुत कम समय में गरीबों के लिए संबल बनी है.

PM in Ranchi: I thank ppl across the world for joining #InternationalDayofYoga celebrations. World over,the first rays of the Sun are being welcomed by dedicated Yoga practitioners, it's a beautiful sight. I urge you all to embrace Yoga&make it integral part of your daily routine pic.twitter.com/yeyhGKTEYl

— ANI (@ANI) June 21, 2019