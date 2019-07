PM मोदी ने नीतीश से बिहार में बाढ़ के हालात पर की बात, दिया मदद जारी रखने का आश्वासन

पटना: बिहार के 13 जिलों में आई बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से फोन पर बात की और हर संभव सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया. प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार की शाम ट्वीट कर कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से बातकर विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई है. केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावितों की मदद करने के लिए राज्य सरकार के साथ काम कर रही है और हम सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे."

Spoke to Bihar CM @NitishKumar Ji and Deputy CM @SushilModi Ji and reviewed the situation arising due to floods in various parts of Bihar. The Centre has been working with the State Government to help those affected and we will continue providing all possible assistance needed.

