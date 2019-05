आरा में बूथ संख्या 49 और 50 पर हंगामा, पथराव से पुलिसकर्मी घायल

आराः लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण की वोटिगं जारी है. बिहार के आठ सीटों पर मतदान किया जा रहा है. इस फेज में आरा लोकसभा सीट पर भी मतदान किया जा रहा है. वहीं, आरा के बड़हड़ा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 49 और 50 पर ग्रामीणों ने हंगामा किया है. वहीं, पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है.

खबरों के मुताबिक, आरा के बड़हड़ा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 49 पर ग्रामीणों ने हंगामे के बाद पथराव किया. बताया जा राह है कि यहां पहचान पत्र को लेकर बूथ पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ विवाद शुरू हो गया. वहीं, इसके बाद ग्रामीणोंने पथराव भी शुरू कर दिया.

Bihar: Police official on polling duty allegedly attacked for stopping bogus voting at polling booth 49 in Arrah. ADM (pic3) says,"We received info of stone pelting but there has been no disturbance in voting, some ppl might have tried to create trouble, they've been chased out" pic.twitter.com/EeTF3tjCUu

— ANI (@ANI) May 19, 2019