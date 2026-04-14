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1 अणे मार्ग, जहां हर सुबह जन्म लेता है बिहार के विकास का संकल्प, नीतीश कुमार 20 सालों से लेते आ रहे बड़े फैसले

1, अणे मार्ग... मतलब पूरे बिहार का पावर हाउस. पूरे बिहार के विकास की इबारत यही लिखी जाती है. पिछले 20 साल से नीतीश कुमार यही से ऐसी योजनाएं लेकर आए, जिनमें से कई को तो संयुक्त राष्ट्र तक ने फॉलो किया. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:31 PM IST

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1, अणे मार्ग (File Photo)
1, अणे मार्ग (File Photo)

सूरज की हल्की किरणें जब 1, अणे मार्ग के विशाल परिसर में उतरती हैं, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी इस स्थान की गंभीरता और गरिमा को नमन कर रही हो. चारों ओर कड़ी सुरक्षा, अनुशासन में खड़े सुरक्षाकर्मी और कुछ क्षणों के लिए ठहरती हुई हलचल-यह सब मिलकर एक अलग ही दृश्य रचते हैं. उस क्षण में समय जैसे थम जाता है और फिर जैसे ही सुरक्षा का संकेत मिलता है, जीवन अपनी सामान्य गति में लौट आता है. यह वही स्थान है, जहां नीतीश कुमार अपने हर दिन की शुरुआत सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि बिहार के एक जिम्मेदार संरक्षक के रूप में करते आ रहे हैं. यहां का हर कोना, हर दीवार, उन अनगिनत फैसलों की साक्षी है, जिन्होंने बिहार के विकास की दिशा तय की है.

  1. अब बिहार के विकास पुरुष की नहीं गुंजेगी 1 अणे मार्ग में आवाज
    महिलाओं के विकास को दी नई दिशा, तो हर क्षेत्र में किया काम 
    बिहार के विकास के लिए खुद को इस संत ने कर दिया समर्पित
  2.  

मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय की सुबह किसी औपचारिकता से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से शुरू होती है. दिन की पहली सोच होती है- 'आज बिहार के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है?' यही सोच उनके पूरे दिन को दिशा देती है. एक साधारण-सी टेबल, जिस पर सजी होती हैं फाइलें और एक कप चाय लेकिन इस सादगी के भीतर एक गहरी प्रतिबद्धता छिपी होती है. वही चाय, जो एक आम व्यक्ति पीता है, वही दिनचर्या लेकिन जिम्मेदारियां असाधारण. यह सादगी ही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है. फाइलों का निपटारा सिर्फ कागज़ों पर हस्ताक्षर करना नहीं होता, बल्कि हर निर्णय के पीछे लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं. हर फाइल एक कहानी होती है- कहीं सड़क बनने की उम्मीद, कहीं स्कूल खुलने का सपना, तो कहीं किसी गांव में पहली बार बिजली पहुंचने की प्रतीक्षा. इन सबके बीच मुख्यमंत्री का हर निर्णय एक नई रोशनी की तरह होता है.

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इसके बाद शुरू होता है बैठकों का सिलसिला. विभागीय अधिकारी अपनी-अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की प्रस्तुति देते हैं. कमरे में गंभीरता होती है, लेकिन वह डर की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की गंभीरता होती है. नीतीश कुमार हर प्रस्तुति को ध्यान से सुनते हैं, बीच-बीच में सवाल करते हैं, सुझाव देते हैं और जहां जरूरत होती है, वहां सख्त निर्देश भी देते हैं. उनकी कार्यशैली में एक बात बहुत स्पष्ट है- काम में देरी किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है. समय पर काम पूरा होना चाहिए और गुणवत्ता के साथ होना चाहिए. यह सख्ती केवल प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हर देरी के पीछे किसी न किसी की उम्मीद अटकी होती है.

लेकिन इस सख्ती के पीछे एक संवेदनशील हृदय भी है. एक ऐसा मन, जो कभी किसी के अहित के बारे में नहीं सोचता. उनके निर्णयों में कठोरता हो सकती है, लेकिन उसमें किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती, सिर्फ व्यवस्था को बेहतर बनाने की इच्छा होती है. लोग क्या कहते हैं, कौन क्या सोचता है, इन बातों से ऊपर उठकर काम करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है. आलोचनाएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा एक ही दिशा में केंद्रित रहता है बिहार का विकास और जनता का कल्याण.

दिनभर की भागदौड़, लगातार बैठकों का दबाव और अनगिनत जिम्मेदारियों के बावजूद उनके चेहरे पर एक संतुलन बना रहता है. यह संतुलन केवल अनुभव का नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास का परिणाम है, जो वर्षों की सेवा और समर्पण से आता है. 1, अणे मार्ग केवल एक सरकारी आवास नहीं है, यह एक जीवंत केंद्र है, जहां हर दिन नई योजनाएं आकार लेती हैं. जहां समस्याओं के समाधान खोजे जाते हैं और जहां से एक बेहतर बिहार की रूपरेखा तैयार होती है. यहां की हर सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक नए संकल्प की शुरुआत होती है. हर निर्णय, हर निर्देश, हर बैठक- इन सबके पीछे एक ही भावना होती है- “बिहार आगे बढ़े, बिहार बदले और यहां का हर नागरिक बेहतर जीवन जी सके.”

शायद यही कारण है कि 1 अणे मार्ग की यह दिनचर्या केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक भावुक यात्रा है. एक ऐसे नेता की, जो अपने राज्य को सिर्फ चलाना नहीं, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है.

लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव पिछले तीन दशक से पत्रकारिता और लेखक के रूप में सक्रिय हैं. शोधपरक लेखन के साथ-साथ राजनीति, कला-संस्कृति और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.

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