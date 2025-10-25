पटना पुलिस की तत्परता से 'महाकाल गैंग' की साजिश नाकाम, फीस लेकर करते थे गिरोह में भर्ती

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना पुलिस ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है. पूर्वी एसपी परिचय कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने कुख्यात महाकाल गैंग के सरगना समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी धनरूआ थाना क्षेत्र के रसूलपुर के पास से की गई, जहां सभी बदमाश स्कॉर्पियों में सवार होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस ने इनके पास से दो देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. साथ ही, जांच में खुलासा हुआ है कि पकड़े गए सभी अपराधी महाकाल गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जो पटना और आसपास के इलाकों में सड़क लूट, जमीन कब्जा और रंगदारी वसूली जैसे मामलों में शामिल रहे हैं. इनमें से 3 बदमाशों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य से पूछताछ जारी है.

जाल बिछाकर अपराधियों को धर-दबोचा

एसपी परिचय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर इन अपराधियों को धर-दबोचा. गैंग का एक सदस्य फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि महाकाल गैंग में शामिल होने के लिए सदस्यों को 'एंट्री फीस' देनी पड़ती थी. अब तक इस गैंग के 10 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. चुनावी माहौल को देखते हुए पुलिस लगातार अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है, ताकि जिले में शांति और कानून व्यवस्था कायम रह सके.

