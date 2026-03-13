शराबबंदी के 10वें साल में 'अंधेरगर्दी': सारण में 5 और मौतों ने हिलाया बिहार, आंकड़ों के खेल में उलझी 'जहरीली' सच्चाई

बिहार में वैसे तो पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन होगा, जब शराब बरामदगी, शराब की तस्करी जैसी खबरें न आती हों. बीच-बीच में जहरीली शराब से मौतें भी सुर्खियां बनती हैं. कुछ दिन तक हो-हल्ला होता है. एक्स पर पोस्ट किए जाते हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है. शराब तस्करी की खबरें फिर भी आती रहती हैं. शराबबंदी जब अपने 10वें साल में प्रवेश करने जा रही है तो एक बार फिर सारण जिले से जहरीली शराब का कहर सुर्खियों में है. 5 लोगों की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि 11 मार्च को जहरीली शराब पीने से इन पांचों की तबियत बिगड़ गई थी. सिरदर्द, पेटदर्द, उल्टी-दस्त और आंखों से दिखाई न देने जैसी शिकायतों के बाद इनकी मौत हो गई. अब सवाल यह है कि जब पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर जहरीली शराब का सेवन करने को कैसे मिल रहा है? आइए, आपको बताते हैं कि अप्रैल, 2016 (जबसे शराबबंदी लागू हुई) के बाद से अब तक कितने लोग जहरीली शराब के शिकार हुए हैं? यहां हम सरकारी और स्वतंत्र एजेंसियों के आंकड़ों को आपके सामने रखेंगे. उसके बाद आप खुद ही तय कीजिए कि राज्य में शराबबंदी है या फिर अंधेरगर्दी?

190 बनाम 300

पिछले 10 साल में शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब से हुई मौतों के बारे में सरकारी आंकड़ा अलग है और स्वतंत्र एजेंसियों के आंकड़े अलग. विधानसभा में इस बाबत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया है कि अब तक जहरीली शराब से 190 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल इसकी पुष्टि करते हैं. बता दें कि सरकार केवल उन मौतों को जहरीली शराब से हुई मौत बताती है, जहां पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ (मिथाइल एल्कोहल) के सेवन की बात कही गई है.

'द हिंदू' की रिपोर्ट

दूसरी ओर, स्वतंत्र एजेंसियों के आंकड़े इसे 300 तक बता रहे हैं. अप्रैल, 2025 में द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या सितंबर 2024 तक 266 दर्ज की गई थी. इनमें से 156 की तब तक पुष्टि हो चुकी थी. मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 190 तक पहुंच गया था.

एनसीआरबी डेटा

एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो 2016 से 2021 के बीच जहरीली शराब से केवल 23 मौतें दिखाई गई थीं. हालांकि पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट में इसी दौरान का डेटा 199 बता रहा था.

कौन-कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित

सारण, सीवान, गया, भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज में जहरीली शराब से होने वाली मौतों की संख्या सबसे ज्यादा रहा.

बिहार को 20 हजार करोड़ का नुकसान

प्रशांत किशोर, जीतनराम मांझी के अलावा ऐसे कई सारे राजनेता शराबबंदी को बिहार के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं और इस कड़े कानून को हटाने या इसमें छूट देने की मांग कर रहे हैं. प्रशांत किशोर ने तो विधानसभा चुनाव में एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि राज्य को 20 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है. उन्होंने तो चुनाव में सत्ता में आने पर शराबबंदी खत्म करने का ऐलान भी किया था. दूसरी ओर, जीतनाराम मांझी सरकार में रहते हुए आए दिन इस कानून के विरोध में आवाज उठाते रहते हैं.